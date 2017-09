El PP se queda en minoría al pasarse a edil no adscrito el primer teniente de alcalde Mari Carmen Moreno. :: e. c. Miguel Fernández asegura no compartir decisiones de la regidora, Mari Carmen Moreno, como la privatización de la limpieza EUGENIO CABEZAS Lunes, 11 septiembre 2017, 01:35

Crisis de gobierno en el pequeño municipio de Árchez, de apenas 400 vecinos, enclavado en el corazón de la Axarquía, a orillas del río Turvilla. El hasta ahora primer teniente de alcalde, Miguel Fernández, del PP, solicitó el pasado día 1 de septiembre su paso a la condición de concejal no adscrito «por discrepancias» en la gestión que está llevando a cabo la alcaldesa, Mari Carmen Moreno. De esta forma, los populares, que ganaron las últimas elecciones con mayoría absoluta, de cuatro concejales, frente a los tres de IU en la oposición, se quedan en minoría para lo que resta de mandato.

Miguel Fernández, empleado en una empresa de trabajos verticales, de 39 años, dijo que entre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión está la privatización del servicio de limpieza que ha llevado a cabo el Consistorio este año, «lo que ha supuesto un incremento de gasto del 30% para las arcas locales», apostilló. El edil también citó «la privatización» de otros servicios como la biblioteca y los deportes, al tiempo que criticó las decisiones adoptadas en materia de infraestructuras. «El mantenimiento del pueblo este verano ha brillado por su ausencia», añadió.

El ya ex primer teniente de Alcalde consideró «inaceptable e incorrecto» las palabras que, según él, le dijo un representante del PP: «Aquí manda ella, es la única opción, la tuya no cuenta ni la del pueblo», aseguró. «Incluso se me ha amenazado con abrirme un expediente disciplinario», dijo.

«No se ha implicado»

Por su parte, la regidora archera, técnico de empleo de la Junta de 35 años, lamentó la decisión de Fernández, al que pidió que entregue el acta de edil. «No se ha implicado en la gestión, ni siquiera sabía las concejalías que tenía delegadas», comentó Moreno, quien negó que la privatización de la limpieza suponga un sobrecoste. «Si es más caro es porque se ha contratado a una persona más», apostilló.

La alcaldesa dijo estar «tranquila» ante la posibilidad de que el edil no adscrito e IU interpongan una moción de censura, ya que no sería válida por el pacto antitransfuguismo. «Vamos a seguir trabajando, hemos cumplido el 50% del programa electoral. Les pido que no bloqueen el Ayuntamiento y que colaboren para mejorarlo», dijo. La actual portavoz de IU, Amalia Jiménez, fue la alcaldesa de Árchez entre 1997 y 2015.