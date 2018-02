El PSOE rectifica y sondeará otras medidas para no subir el agua en alta y la depuración La formación socialista dice ahora que está abierta incluso a bajar el canon que la empresa de Aguas de la Axarquía transfiere a la Mancomunidad AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 9 febrero 2018, 01:15

El presidente de la Mancomunidad oriental, el socialista Gregorio Campos, no deja de perder apoyos en su intento de subir la tasa de depuración y el precio público del agua en alta como mecanismo para sanear las cuentas de la empresa pública de Aguas y Saneamiento de la Axarquía, que arrastra un déficit de más de cinco millones de euros. Al PP, que el miércoles votó en contra de tales subidas en el consejo de administración de la empresa, aunque las propuestas salieron adelante con el apoyo de PSOE e IU, se le han unido los vocales del Ayuntamiento de Vélez, que según el alcalde en funciones, Marcelino Méndez Trelles, tampoco van a aprobar ninguna subida. De la misma manera se pronunció ayer el alcalde de Algarrobo, el también socialista, Alberto Pérez, que abogó por la búsqueda de otras soluciones alternativas.

Ante esta falta de apoyos, la dirección provincial del PSOE dijo ayer que sus vocales en la Mancomunidad de la Axarquía y en la empresa pública de Aguas y Saneamiento de la comarca, Axaragua, buscarán el acuerdo y consenso. Las mismas fuentes indicaron que las propuestas aprobadas por el consejo de administración de Axaragua esta semana con los votos de los consejeros de PSOE e IU, mientras que el PP lo hizo en contra, para subir la tasa de depuración y revisar al alza también el precio público del agua en alta «no son definitivas».

Según la dirección provincial socialista, aunque Axaragua necesita sanear sus cuentas, desde el PSOE se buscará el consenso con todas las fuerzas políticas en la Mancomunidad al objeto de que las medidas que se acuerden «sean lo menos gravosas posibles para los vecinos».

El alcalde de Algarrobo señala que no apoyará las subidas del agua y la depuración

El PSOE se muestra abierto incluso a reducir el canon actual que Axaragua transfiere anualmente a la Mancomunidad -unos 860.000 euros-, si con ello se produce el consenso necesario. Esta nueva postura expresada por la dirección provincial del PSOE supone un giro respecto al posicionamiento que han mantenido los vocales socialista en el último consejo de administración de Axaragua. Los vocales socialistas y de IU en este órgano sólo quisieron la subida de la tasa de depuración y el precio del agua en alta, y no estudiar ninguna otra alternativa como le estaba pidiendo el PP.

Desde la dirección del PSOE se han iniciado ya contactos a nivel provincial para consensuar una propuesta que permita resolver el problema estructural que arrastra Axaragua, para que esta no caída en quiebra. Paralelamente, han anunciado un plan de ajuste en la empresa de Aguas para reducir costes.

Según Alberto Pérez, como alcalde de Algarrobo debe defender por encima de todo los intereses de sus vecinos y por tanto no va a apoyar ninguna subida, abogando por la búsqueda de otras soluciones alternativas como la reducción del canon de más de 860.000 euros al año que Axaragua transfiere a la Mancomunidad. El regidor algarrobeño señaló que el funcionamiento de la Mancomunidad y sus entes debe recaer sobre todos los municipios y no sólo sobre algunos. Asimismo consideró que antes de subir los recibos, el organismo debería optimizar mejor los recursos de los que dispone y reducir costes y suprimir aquellos que no son necesarios. «Soy partidario de las mancomunidades, pero no comparto que estas instituciones se sobrecarguen con gastos innecesarios», declaró.

Los vocales y cargos públicos que de momento se han mostrado en contra de las subidas propuestas por Axaragua, consideran que este tema se debía haber negociado primero y no llevarlo al consejo de administración sin haberlo consensuado previamente. La propuesta de subida para la tasa de depuración plantea como novedad una cuota fija en función del calibre del contador que va de 2,07 a 57 euros, y otra variable. Sólo será aplicable a los municipios cuyas depuradoras gestiona Axaragua.