El PSOE reclama eliminar las peonadas para cobrar el subsidio agrario mientras dure la sequía Miguel Ángel Heredia exige asimismo un plan de fomento del empleo agrario extraordinario y una mesa para analizar la dificultad de la mujer para trabajar en el campo AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 10 marzo 2018, 00:10

El Boletín Oficial de Estado ha publicado esta semana la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, entre las que figura la reducción, de 35 a 20, de las peonadas necesarias para poder cobrar la renta y el subsidio agrario. Sin embargo, para el PSOE esta medida llega tarde. Al menos, así lo aseguró ayer en Vélez-Málaga el diputado socialista por Málaga en el Congreso Miguel Ángel Heredia, al señalar que tras cuatro años de sequía ha habido «importantes descensos en la producción agraria, como es el caso de la aceituna, lo que ha incrementado el paro».

Para Heredia, debido a la sequía es «muy difícil conseguir las peonadas mínimas necesarias para percibir el subsidio de desempleo agrícola para los hombres y es absolutamente imposible para las mujeres» por lo que desde el PSOE se pide la eliminación de las peonadas «en tanto se mantenga la situación de falta continuada de precipitaciones».

Según Heredia, en la provincia existen 31.500 trabajadores del régimen especial agrario, de las cuales 9.000 son de la comarca de la Axarquía. «El Gobierno central ha adoptado una medida, que llega tarde y mal, que consiste en reducir el número de jornales de 35 a 20. Llega tarde porque después de cuatro años de sequía tenía que haberlo planteado mucho antes, sobre todo cuando se ha aprobado en el Congreso hasta en dos ocasiones que se reduzca el número de peonadas. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha esperado tres años a implantar esta medida», manifestó.

Asimismo, Heredia explicó que llega mal porque «al 80% de los trabajadores del campo y que perciben el subsidio de desempleo agrícola no les va a beneficiar. Si es difícil para los hombres reunir 35 peonadas o 20, es imposible para las mujeres». matizó. Además el diputado socialista detalló que los trabajadores que accedieron al régimen agrario a partir del 1 de enero de 2012 «necesitan 30 peonadas y es una discriminación. Y tampoco se van a ver beneficiados los jóvenes menores de 25 años sin cargas familiares, que necesitan 53 jornales y que al reducirse no se quedan en 20, sino en 38», apostilló el diputado.

«Graves dificultades»

Heredia explicó que el PSOE exige al Gobierno de Rajoy un plan de Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) extraordinario, la eliminación total de la peonadas mientras no se vuelva a los niveles medios de precipitaciones, que los trabajos desarrollados en las obras del PFEA y otros programas de empleo sean computables como jornales reales a efectos de cobra del subsidio y la renta agraria -actualmente no computan a los efectos de solicitar la renta agraria-, que no se discrimine a ningún colectivo y que se ponga en marcha una mesa de trabajo para analizar la situación del sistema, muy especialmente «las graves dificultades que padecen las trabajadoras como consecuencia de la falta de trabajo en el campo», dijo.