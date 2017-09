El PSOE exige al Ministerio la reanudación de las obras de la depuradora

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia registró ayer en el Congreso de los Diputados una iniciativa exigiendo al Gobierno de Rajoy que como muy tarde en octubre se reanuden las obras de la depuradora de Nerja, que llevan paralizadas desde el pasado abril. Heredia consideró un «insulto» a los ciudadanos del municipio que los trabajos lleven más de cuatro meses paralizados y no haya «el más mínimo interés» por parte del Gobierno del PP por reanudarlos.

El diputado socialista criticó que las obras de la estación, que comenzaron en enero de 2014 y deberían haber finalizado hace ahora un año, «acumulan retrasos y promesas incumplidas del Gobierno PP». «El Gobierno de Rajoy se comprometió a que esta depuradora estaría plenamente operativa en junio de 2016. No sólo no ha sido así, sino que con la quiebra de la empresa adjudicataria no hay ni fecha de terminación», afirmó. La firma Isolux-Corsán-Corviam está en concurso de acreedores desde comienzos del pasado julio.