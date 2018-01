El proyecto del paseo marítimo de El Playazo de Nerja suma tres años de parálisis El gobierno tripartito ultima nuevos convenios urbanísticos para conseguir la disponibilidad de los primeros 200 metros y poder cedérselos a Costas para su ejecución EUGENIO CABEZAS Lunes, 8 enero 2018, 00:42

El Playazo constituye una de las últimas franjas del litoral malagueño libres del ladrillo. Esta zona, situada al oeste del casco urbano nerjeño, se ha salvado hasta el momento del desarrollo urbanístico, a pesar de que el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTAX), aprobado en 2006, autorizó allí un polo de dinamización turística, con viviendas y hoteles. Sin embargo, doce años después, aún no se ha desarrollado. Tampoco se ha construido el paseo marítimo diseñado por la Demarcación de Costas en 2014, que contempló un trazado de unos 1.200 metros, con una inversión de 8.667.930,61 euros, de los que el Ayuntamiento tendría que aportar 5,5.

El anterior equipo de gobierno del PP, que estuvo al frente del Consistorio entre 1995 y 2015, con José Alberto Armijo en la Alcaldía, firmó, entre 2009 y 2010, convenios con una veintena de propietarios de los terrenos situados en la primera franja de 200 metros, con el objetivo de conseguir la titularidad de estos suelos, a cambio de aprovechamientos urbanísticos en una zona posterior, y así poder ejecutar el paseo marítimo.

Sin embargo, el equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos), que salió de las urnas de mayo de 2015, gracias al apoyo de Ciudadanos, anunció a principios de 2016 que iba a volver a elaborar estos documentos, «ya que no cumplían con la legalidad y generaban dudas a los firmantes», sostienen desde el Consistorio. Hay dueños que han expresado su malestar por los convenios firmados con el PP. Según informó a SUR la concejala de Urbanismo, Anabel Iranzo (IU), ya tienen listo el nuevo modelo, y en las próximas semanas iniciarán las reuniones con los propietarios de los suelos para presentárselo.

El anterior gobierno del PP firmó acuerdos con casi todos los dueños, pero no llegó a ceder los terrenos al Ministerio

«El objetivo es que lo firmen el mayor número posible, y si en algunos casos no están de acuerdo habría que ir a una expropiación», afirmó la edil nerjeña, quien no obstante no pudo concretar cuál sería el coste de expropiar toda esta franja de terrenos en primera línea de playa, que en el vigente PGOU están calificados como no urbanizables y de especial protección agrícola. Por tanto, el desarrollo de este sector está supeditado a que se adapte el planeamiento urbanístico, algo que tiene que autorizar la Junta de Andalucía. El PP inició en la pasada legislatura una innovación del documento para recalificar alrededor de un millón de metros cuadrados de suelos en El Playazo, en los que se planteaban ejecutar alrededor de 1.500 casas y varios hoteles de lujo.

El Consistorio rechazó en el verano de 2015 la posibilidad de ceder al Ministerio de Medio Ambiente las parcelas en un primer tramo, de unos 350 metros de longitud, en la zona más oriental de la playa, para comenzar a ampliar la franja litoral, con un coste de 848.000 euros. La ministra Isabel García Tejerina dijo en una visita a Nerja en marzo de 2015 que este proyecto era «una actuación para combatir el cambio climático». Por su parte, la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), apuesta por acometer las actuaciones para el paseo en toda la playa.