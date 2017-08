La portavoz de Ciudadanos se pasa a no adscritos y despeja el camino a la moción de censura Sánchez, en un acto de C's. :: e. c. María Dolores Sánchez abandona la formación tras ser expedientada al no estar de acuerdo con las negociaciones para devolver al PP a la Alcaldía EUGENIO CABEZAS Sábado, 5 agosto 2017, 00:05

La que fuera candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Nerja en las elecciones de mayo de 2015, la directora del colegio público de Maro, María Dolores Sánchez, registró el pasado jueves en el Ayuntamiento un escrito en el que solicitaba su paso al grupo de no adscritos, apenas tres días después de que su formación le notificara la apertura de un expediente disciplinario por «no cumplir las directrices emanadas de los órganos competentes del partido». La decisión de la dirección de la formación naranja se adoptó apenas tres días después de la celebración del pleno municipal correspondiente al pasado mes de julio, una sesión a la que no asistió Sánchez alegando «razones de salud», pero en la que su hasta ahora compañera de partido, Mari Carmen López, votó en contra de los Presupuestos para 2017 elaborados por el equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos), tumbándolos así junto con el PP.

Con este paso como edil no adscrita, se despeja el camino para que Ciudadanos y PP culminen el acuerdo para interponer una moción de censura, una posibilidad a la que se opone Sánchez, a pesar de que desde el pasado noviembre participó en las reuniones entre ambas formaciones para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, Sánchez dijo ayer a SUR que era partidaria de votar a favor del Presupuesto, motivo por el que prefirió ausentarse de la sesión, «ya que mi voto no iba a cambiar el resultado», dijo. Con anterioridad, el pasado día 13 de julio, la dirección del partido le comunicó su relevo como portavoz, una decisión que tiene recurrida. La formación justificó el cambio «para recobrar en el Ayuntamiento de Nerja una mayor agilidad técnica y administrativa al contar como portavoz con una edil liberada y a jornada completa para satisfacer las necesidades de los vecinos».

«Han buscado una excusa para echarme, porque saben que no soy partidaria de devolver al PP a la Alcaldía, cuando los grandes problemas que tiene Nerja, como el polígono industrial de Castillo Alto, el desarrollo urbanístico de El Playazo o las obras de la depuradora son todos generados por los 20 años de mandatos del PP con José Alberto Armijo al frente», aseguró Dolores Sánchez, quien dijo que «no le convence» la candidata que anunció la dirección provincial de los populares, la portavoz municipal, Gema García, como nueva alcaldesa.

Apoyo a los presupuestos

«Iba la número diez en la lista, no creo que sea la persona más adecuada, hay gente como el número dos, que se supone que si iba en ese puesto sería por algo», aseguró Sánchez. La ya exportavoz de Ciudadanos desveló que en el expediente que le notificaron el pasado lunes le comunicaron que se le daba de baja «cautelarmente» de militancia «por hechos muy graves». «Voy a presentar alegaciones, y aunque me readmitiesen, no quiero volver, pero tengo que defenderme de acusaciones tan graves», manifestó.

«Ciudadanos vino a regenerar la vida política en Nerja, dos años de gobierno no es tiempo suficiente para valorar la gestión del tripartito. Tendríamos que haber aprobado los presupuestos», dijo, al tiempo que criticó la gestión del PP en el 'caso vertedero'. Por su parte, fuentes del partido naranja a nivel provincial negaron tener constancia documental de esta decisión de María Dolores Sánchez.