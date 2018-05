Polémica por una treintena de multas a coches mal aparcados en urbanizaciones de Vélez-Málaga Los vecinos se quejan de que son zonas en las que no se ponen sanciones por la falta de aparcamientos y los sindicatos policiales critican la «doble vara de medir del alcalde» EUGENIO CABEZAS Sábado, 19 mayo 2018, 02:33

Nueva polémica entre la Policía Local y el equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón), en esta ocasión a cuenta de una oleada de multas a vehículos mal aparcados en los últimos días en varias urbanizaciones del municipio. Según han denunciado los vecinos a través de las redes sociales, tradicionalmente en estas zonas, como La Mata, el barrio de La Villa o Viña Málaga en Torre del Mar, no se han puesto sanciones de forma masiva debido a que se trata de calles muy estrechas, casi sin aceras, en las que no hay aparcamientos habilitados.

Sin embargo, en las madrugadas del pasado miércoles y jueves, varios agentes de la Policía Local interpusieron al menos una treintena de multas contra coches, después de ser requeridos por vecinos, según dijeron ayer los sindicatos SIP-An, UGT y UPLB, que denunciaron la «doble vara de medir» del alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), con este asunto.

La mayoría de la plantilla mantiene un conflicto laboral desde hace dos años con el Consistorio

Estos sindicatos representan a la práctica totalidad de la plantilla y mantienen desde noviembre de 2016 un conflicto laboral con el Consistorio, al reclamar mejoras en los medios materiales y técnicos, una valoración de puestos de trabajo y la aplicación de índices correctores en sus jornadas de trabajo. Según estos sindicatos, el regidor veleño «al parecer se enfadó al conocer estas multas en la urbanización La Mata, donde precisamente él reside, por lo que ha ordenado una investigación a los policías para que declaren por realizar su trabajo». Los sindicatos apuntaron que al día siguiente acudió otra patrulla a la zona «que no realizó ningún tipo de denuncia a los vehículos que se encontraban estacionados sobre la acera, desconociendo si se trata de una orden directa del alcalde».

Por su parte, fuentes municipales apuntaron a este periódico que Moreno Ferrer no ha dado «ningún tipo de indicación para que se multe o no en unos sitios determinados», al tiempo que recordaron que todos los vecinos tienen que respetar las normas de circulación y aparcamiento. No obstante, admitieron que en algunas urbanizaciones del municipio existen problemas de aparcamiento, por lo que están trabajando en habilitar nuevas zonas de estacionamiento.