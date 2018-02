Piden anular las listas de admitidos de ofertas de empleo que el PP considera caducadas

El grupo municipal del PP en la oposición ha pedido por escrito al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito expulsado de Cs) que anule las listas de admitidos y excluidos de diversos procesos selectivos por no figurar los nombres y apellidos de los aspirantes. Los decretos se refieren a los procedimientos de selección de 17 categorías profesionales. Para el PP, no hacer constar los nombres «se hace para fomentar el enchufismo». Además, el portavoz del PP, Francisco Delgado, informó ayer que algunos de los procedimientos selectivos, tanto de funcionarios como laborales, corresponden a ofertas públicas de empleo ya caducadas, ya que en algunos casos han transcurrido más de tres años, que es lo que establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.