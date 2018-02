La oposición fuerza a aplazar el nuevo pliego para las concesiones de hamacas en playas

El equipo de gobierno tripartito en minoría en el Ayuntamiento de Nerja (PSOE, IU y EVA-Podemos) no consiguió aprobar ayer en un pleno extraordinario el nuevo pliego para las concesiones de hamacas y servicios deportivos de playas, tras caducarse el anterior, aprobado en 2014. PP, la edil de Ciudadanos, Mari Carmen López, y la concejala no adscrita, Lola Sánchez, votaron a favor de dejar los dos asuntos sobre la mesa, argumentando que no se les había dado participación en el proceso de elaboración ni a ellos ni a los concesionarios.

La alcaldesa nerjeña, Rosa Arrabal (PSOE), reprochó esta actitud a los grupos, que se abstuvieron en la comisión informativa. «El anterior pliego elaborado por el PP en 2014 fue llevado a los tribunales por la Federación de Empresarios de Playas y hubo una sentencia que lo anuló, que está recurrida», explicó la regidora, quien dijo que si no se aprueba en los próximos días «corremos el peligro de que no haya servicios este próximo verano en las playas de Nerja».