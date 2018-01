Nerja también bonificará a las plusvalías por herencia La medida aprobada ayer en el pleno supondrá una reducción de 384.600 euros en los ingresos locales. / Eugenio Cabezas Ciudadanos saca adelante su propuesta con el apoyo de PP, PSOE e IU, la abstención de EVA-Podemos y el voto en contra de la edil no adscrita EUGENIO CABEZAS Viernes, 26 enero 2018, 00:33

Los vecinos de Nerja que tengan que heredar a partir de ahora una propiedad están de enhorabuena, pues prácticamente van a dejar de tener que rascarse el bolsillo a favor del Ayuntamiento, debido a la aprobación ayer en pleno de una bonificación del 95% en este impuesto, el máximo que permite la ley, a propuesta de la concejala de Ciudadanos, María del Carmen López. Siguiendo el ejemplo de lo que ya aprobaron sus compañeros de la formación naranja en Rincón de la Victoria a finales de noviembre, con el apoyo del gobierno bipartito de PP y PA, el Consistorio nerjeño se suma así al exclusivo club de los ayuntamientos que reducirán la presión fiscal en los casos de herencia, sin condicionantes previos de empadronamiento o convivencia, como sí exigen otros muchos consistorios y como tenía fijado desde 2016, también a propuesta de Cs, el Consistorio nerjeño.

Una medida idéntica fue aprobada el pasado noviembre por el Consistorio de Rincón

De esta forma, la medida fue aprobada con los votos favorables de PP, PSOE e IU, la abstención de la edil de EVA-Podemos, Cristina Fernández, y el rechazo de la concejala no adscrita, María Dolores Sánchez, que abandonó las filas de Cs el pasado verano por discrepancias con el partido ante la posibilidad de firmar una moción de censura para devolver la Alcaldía al PP. La edil justificó su voto en contra en las dudas que le generaba el informe del interventor sobre la incidencia de esta medida en las arcas locales. En concreto, con la aprobación de esta bonificación se prevé una merma en los ingresos del Ayuntamiento para este año de 384.600,85 euros. En 2017 el Consistorio nerjeño ingresó alrededor de dos millones de euros en concepto de plusvalías.

La aprobación de esta rebaja fiscal era una de las exigencias que Ciudadanos había planteado para dar su apoyo al presupuesto de 2018, que el equipo de gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos, aún no ha llevado al pleno. La concejala naranja también exigió una rebaja de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas. López mostró su «satisfacción porque todos los nerjeños van a dejar de pagar este impuesto tan injusto», aunque lamentó que EVA-Podemos no apoyara la iniciativa y la concejala no adscrita votase en contra.

López destacó que «una vez más Ciudadanos ha demostrado su capacidad para impulsar medidas útiles y para solucionar los problemas reales de los vecinos». «No deja de sorprenderme cómo partidos con mucha mayor representación van a remolque de Cs y solo se dedican a criticarse mutuamente», aseguró López. Por su parte, la edil de EVA-Podemos justificó su abstención en que son «partidarios de bonificaciones por tramos, de manera que el que tenga más, que pague más, de forma que las herencias más grandes que paguen», dijo.

Retraso de un mes

Esta propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de las plusvalías ya fue llevada al pleno del Ayuntamiento de Nerja del pasado mes de diciembre, pero el PP y la edil no adscrita rechazaron su debate por la vía de urgencia, al mostrar sus dudas sobre el contenido de los informes técnicos que la acompañaban entonces.

En este sentido, desde el PP local manifestaron entonces que «no entraban en el fondo del asunto, incluso lo vemos con buenos ojos, pero consideramos que al tratarse de la modificación de la ordenanza fiscal, debe hacerse siguiendo la tramitación preceptiva, mediante un expediente de modificación que además se someta a su correspondiente aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva».