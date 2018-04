Nerja suprime la víspera de San Isidro en la Cueva por motivos de conservación Foto de archivo del acceso a la Cueva de Nerja. / SUR El Ayuntamiento atiende un informe del consejo científico de la cavidad en el que se pide que no se celebre la noche previa por los daños sociales y materiales que se derivan EUGENIO CABEZAS Lunes, 30 abril 2018, 00:53

La romería de San Isidro, patrón de los agricultores, es una de las fiestas más arraigadas y multitudinarias en Nerja. Aunque se celebra, como en otros muchos municipios de la provincia en la jornada del 15 de mayo, en la localidad del Balcón de Europa existe la tradición de organizar una gran fiesta en la víspera, en el recinto de la Cueva de Nerja. Sin embargo, en los últimos años, este encuentro, en el que participan mayoritariamente jóvenes, ha venido ocasionando importantes daños al entorno de los jardines que rodean al monumento natural y al jardín botánico inaugurado en 2017.

Por este motivo, el Ayuntamiento nerjeño, atendiendo la petición del arqueólogo y conservador de la gruta, Luis Efrén Fernández, ha decidido que este año, por primera vez después de más de tres décadas, no se organizará la fiesta de la víspera, limitándose únicamente la jornada a la romería desde el mediodía hasta la tarde del 15 de mayo, que será día festivo en la localidad axárquica.

«A la vista del informe no nos queda más remedio que atenderlo y, siendo responsables, no organizar la fiesta de la víspera, por los daños que se producen en el entorno, que está catalogado como un Bien de Interés Cultural», manifestó a SUR la alcaldesa nerjeña, Rosa Arrabal (PSOE), quien destacó que en lo que va de legislatura es la primera vez que le remiten un informe técnico en este sentido. «Otros años nos habían enviado cartas desde la gerencia diciéndonos que había que replantear la fiesta y buscar una ubicación alternativa», dijo.

La romería se mantiene la jornada del día 15 en el recinto tras no encontrar una alternativa

En este sentido, la regidora apuntó que ya el año pasado barajaron que fuera el último en el que tendría lugar la romería en el emplazamiento de los jardines de la Cueva de Nerja, «pero hemos estado trabajando en buscar una ubicación alternativa y con garantías de seguridad y comodidad, y lamentablemente no la hay», aseguró la alcaldesa, quien hizo un llamamiento al «civismo y la responsabilidad de todos» los que acudan a la romería el próximo día 15 de mayo.

«No lo vamos a prohibir»

Por su parte, el gerente de la Fundación Cueva de Nerja, Luis Díaz, dijo que remitieron el informe al Ayuntamiento hace unas semanas tras la petición de la alcaldesa. «Es un informe que se emite todos los años, y en el que sugerimos que se reduzca la celebración y que se busque otro sitio alternativo, sobre todo por los daños que se ocasionan en la noche anterior a San Isidro», argumentó Díaz, quien admitió que «lo ideal» sería que la romería no se celebrara en este entorno, y que se buscara una alternativa. «Sé que el Ayuntamiento ha estado trabajando en ese sentido, pero no sé en qué ha quedado la cosa. Si este año deciden no organizar la víspera, mejor, pero prohibirlo nosotros no vamos a prohibirlo, pero sí advertimos de los daños que se ocasionan».

En el informe, Efrén sostiene que «los daños producidos por el vandalismo afectan, tanto a la Fundación como a las instalaciones del jardín botánico y área perimetral del parque natural. Todo ello agravado con una problemática social derivada del consumo incontrolado de alcohol y otras sustancias por parte del segmento juvenil asistente». Como conclusión, el conservador de la gruta sostiene: «Nos vemos en la obligación de reiterar la necesidad de la supresión de las vísperas, sugerir el retorno a unas formas de celebración más acordes con la tradición del acto y, de forma evidente y coordinada, implementar los medios para generar un control efectivo de la celebración».