Nerja adjudica un estudio de viabilidad para instalar arrecifes artificiales Una vista del litoral nerjeño captada desde el Balcón de Europa. / Eugenio Cabezas El Ayuntamiento encarga a una empresa especializada que determine la mejor ubicación para colocar elementos sumergidos que fomenten el turismo submarino en el municipio EUGENIO CABEZAS Lunes, 26 febrero 2018, 00:12

Es un sueño al que lleva aspirando muchos años el colectivo de buceadores y empresarios turísticos de Nerja: crear una zona con arrecifes artificiales en las costas del paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo para aumentar la biodiversidad y el atractivo turístico de esta franja del litoral malagueño. Sin embargo, hasta ahora había caído en saco roto, debido al rechazo de la Junta de Andalucía, como administración competente. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido avanzar en la elaboración de un proyecto, al considerar que se trata de una propuesta interesante en puntos concretos del litoral nerjeño, que se ha venido reclamando desde distintos colectivos a través de reuniones sectoriales. En este sentido, desde las concejalías de Medio Ambiente, Playas y Turismo se ha dado el primer paso para avanzar en la consecución de dicha meta.

Así, recientemente se ha procedido a la adjudicación de un estudio de viabilidad que contempla todos los aspectos medioambientales y legales, de cara a encontrar el lugar de emplazamiento más respetuoso con el medio natural para estos arrecifes artificiales, que permitirían crear un auténtico museo submarino, como los que ya existen en otros puntos del litoral español, como las islas Canarias. El plazo de ejecución del estudio de viabilidad es de 12 semanas y las actuaciones se dividen en cuatro acciones bien definidas: trabajos previos, estudio del medio físico,estudio normativo y redacción del documento.

«Este proyecto, imaginativo y pionero para mejorar y proteger nuestras playas, a través de la creación de un espacio favorable para el desarrollo de la vida marina, pretende, de igual manera, incrementar la oferta turística fuera de la época estival, al mismo tiempo que se promueve el turismo sostenible de calidad y desarrollo económico municipal», según apuntó el Consistorio.

«Durante 20 años hemos estado acostumbrados a que el PP lo único que hacía era pedir y pedir a la Junta, Diputación y Gobierno Central... (si gobernaba otro que no fuese de su mismo color), incluso aunque no fuese competencia de esas administraciones, jamás tuvieron la iniciativa de hacer las cosas desde el ayuntamiento. Menos mal que hay propuestas que podemos llevar a cabo porque no se tienen que llevar al pleno, seguro que a este estudio también le habrían puesto pegas y lo habrían dejado sobre la mesa», escribió la pasada semana la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE) en su muro de Facebook.

El director del Centro de Buceo de Nerja, situado en la playa de Burriana, Bernabé Jorge Toledo, y Miguel Joven, el actor que interpretó a ‘Tito’ en la popular serie ‘Verano Azul’, que se grabó en el municipio a comienzos de los años ochenta del pasado siglo, y que se dedica actualmente a desarrollar e impulsar diferentes iniciativas ligadas al turismo en la localidad oriental del litoral, son dos de las personas que más han venido planteando la «idoneidad» del proyecto.