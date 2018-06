Más medusas que peces en las capturas de pescadores de La Caleta de Vélez-Málaga 01:07 Días atrás ya se habían retirado 12.000 kilos de invertebrados solo en la zona de la Axarquía AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 20 junio 2018, 12:48

Las imágenes de enjambres de medusas en las playas de la provincia de Málaga estos días se han sucedido por doquier. Bañistas retirándolas del agua o de la arena e incluso quien intentaba surfearlas por encima en su tabla dando constancia de los enjambres de estos invertebrados que se han localizado estos días en las aguas del mediterráneo. Pero estas medusas también están teniendo su incidencia en las capturas de los barcos de pesca que salen a faenar estos días. Entre las últimas imágenes que están llegando se encuentran estas que se han difundido por las redes sociales y que corresponden a un barco de cerco de la flota de la Caleta de Vélez. Impresionantes. Da la impresión que hay más medusas que peces en la cubierta del buque.

Sin embargo, la plaga de medusas que invade el litoral oriental desde el pasado sábado empieza a perder intensidad, a la vez que se va desplazando poco a poco hacia la costa occidental debido en parte al levante. De hecho, según la empresa que se encarga de la limpieza del agua de la zona de baño en la Axarquía, Servimar, las medusas ha desaparecido casi por completo de las costas de Nerja y Torrox, al estar siendo arrastradas por las corrientes hacia la zona occidental, donde aún se detecta su presencia. La empresa, que cuenta con diez embarcaciones limpiando la zona, ha retirado hasta la fecha cerca de 12.000 kilos de medusas solo en esa parte del litoral. Según su gerente, Manuel Rivas, en el municipio de Vélez-Málaga, que cuenta con 22 kilómetros de costa, apenas queda un 15% de la plaga, mientras que aumenta su presencia en el municipio de Rincón de la Victoria, donde esta mañana en apenas una hora ya habían sacado unos 200 kilos.

La masiva presencia de medusas en el litoral oriental ha afectado también a la flota de cerco de Caleta de Vélez, toda vez que hay embarcaciones que han sacado muchas más medusas que especies como sardinas o boquerones. Este es el caso del barco Dolores Lazo, con base en el puerto de Caleta, cuyos marineros en un vídeo que esta circulando por la redes sociales desde entonces bromean mientras seleccionan las sardinas que han sacado de uno de sus lances entre miles de medusas que se trata de «sardinas picantes».

Según la patrona mayor de Caleta de Vélez, no es habitual que las embarcaciones de cerco saquen tantas medusas, aunque es cierto que desde hace días se están avistando grandes alfombras de ejemplares de la especie Pelagia Noctiluca en las zonas de pesca.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Estepona, Pedro Benzal, de 71 años de edad y que se decida a la pesca artesanal y el pulpo, ha señalado que hoy muchos pescadores de la zona han comprobado la presencia de una gran cantidad de medusas flotando en la zona, en parte debido al aumento de las temperaturas. «Hoy he estado embarcado y lo he comprobado con mis propios ojos. Por mi experiencia, esto no es nuevo, ha sucedido otros veces. De hecho, es relativamente frecuente», ha asegurado.

Otras plagas

Estos días atrás se habían retirado ya unos 11.000 invertebrados; 8.000 kilos, sólo entre Nerja y Vélez-Málaga, mientras que en la oriental se recogieron 3.000, entre Torremolinos y Mijas. Aunque estas cifras van aumentando a medida que pasan los días pues aún se puede notar la presencia de estos invertebrados. En 2015 también hubo varias plagas, pero no con la intensidad de ésta. Para recordar otra situación parecida hay que remotarse aún más atrás, al año 2005.

Este tipo de medusas que se ha visto en enjambres estos días es la Pelagia Noctiluca, cuya picadura no es mortal, pero sí resulta muy urticante. Se recomienda lavar rápidamente la herida con agua salada y acudir a un puesto de socorrismo y vigilancia de playas.