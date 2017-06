Un mecánico veleño consigue un doblete en el Campeonato de Europa de Motos Customizadas Francisco Alí Manén, con su 'BULTRACKER 72', este viernes en Suiza. / SUR Francisco Alí Manén obtiene sendas medallas de oro con sus Harleys modificadas, una de las cuales ya fue quinta del mundo en octubre de 2016 EUGENIO CABEZAS Viernes, 30 junio 2017, 21:46

El mecánico veleño Francisco Alí Manén se ha convertido en el rey de Europa de las motos customizadas. Con su marca Lord Drake Kustoms ha conseguido este viernes un doble europeo con dos de sus diseños, que han sido las dos mejores Harleys modificadas del Viejo Continente, en las categorías ‘Big Twin’ y ‘Sportster’, dentro del Custom Bike Show celebrado en la ciudad suiza de Lugano, coincidiendo con la 26.º edición del European H.O.G. Rally (Rally Europeo de Harley).

En concreto, con su última creación ‘ENVY’ ha quedado campeón de Europa de la categoría reina (Big Twin). Este modelo “único y exclusivo, que despierta envidia nada más verla”, ya quedó en quinta posición el pasado octubre en el Mundial disputado en Alemania. Por otro lado, con su Harley llamada ‘BULTRACKER 72’, transformada en estilo ‘scrambler’, también ha quedado campeón de Europa de la categoría ‘Sportster’.

Este customizador de motos se ha mostrado "muy satisfecho" del resultado obtenido en tierras suizas, al conseguir subir a lo más alto del podio con sus dos vehículos. Alí ha sido escalador profesional, conquistando cimas en los Alpes, los Andes y el Himalaya y ha tenido una empresa de trabajos verticales, pero desde 2008 está dedicado por completo a lo que, hasta entonces, no era más que una afición para él, diseñar motos a medida.

La moda de la ‘customización’, nacida en EE UU hace más de cuatro décadas, está expandiéndose con fuerza por todo el mundo y este veleño ha sido tan consciente de ello que desde hace tres años ha abierto incluso un taller en su ciudad natal, tras pasar cinco años viviendo y trabajando en Miami. Ahora, tras estos dos títulos europeos continuará con la promoción internacional de sus diseños en revistas especializadas. Su moto ‘Envy’ ya ha despertado el interés de varios posibles clientes, en su mayoría rusos. No en vano, el precio de venta final no está fijado, “pero oscilará entre 60.000 y 80.000 euros”, ha aclarado.

“Al principio de empezar con la customización viajaba un par de meses al año a EE UU, pero en 2008 me surgió la oportunidad de quedarme allí a trabajar y no me lo pensé, y me llevé a la familia”, ha rememorado. “Los programas de televisión de customización llevan muchos años emitiéndose con éxito en EE UU, aquí en España no han llegado aún, pero desde hace tiempo la gente los ve por el satélite o por Internet, en canales como el Discovery”, ha comentado este emprendedor malagueño, quien ha explicado que sus diseños tienen precios que van desde 15.000 euros hasta 120.000 euros, “pero hay motos que pueden costar más de 200.000 euros”, ha aclarado. En el Mundial de Alemania del pasado año el modelo más caro se vendía por 234.000 euros, obra de un customizador local.

Los clientes que compran sus diseños, bautizados como Lord Drake Custom, la marca que creó en 2008, son, en su práctica, totalidad extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, británicos, alemanes y de países árabes. “Sólo he vendido una moto en la provincia”, dice. En su nómina de clientes hay nombres de famosos de todos los ámbitos, incluyendo estrellas de la música como el gaditano Alejandro Sanz, Adam Levine y James Valentine (Maroon 5), Tom Kaulitz (Tokio Hotel), Axel Sjöberg (Graveyard), Jorge Flo (Factor X), Ignacio Vega o Antonio Carmona.