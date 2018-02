La Mancomunidad de la Axarquía aplaza una semana la subida del recibo del agua El presidente, el socialista Gregorio Campos, pospone al 5 de marzo la sesión para debatir el incremento de la tasa de depuración por el rechazo de PP, PA y GIPMTM EUGENIO CABEZAS Viernes, 23 febrero 2018, 01:12

La posible subida de los recibos del agua en los cinco municipios de la Axarquía que cuentan con depuradora (Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Torrox, Algarrobo y Benamocarra) se aplaza otra semana más debido a la falta de acuerdo entre los partidos que conforman el gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental: PP, PSOE, IU, PA y GIPMTM. El incremento planteado persigue equilibrar las cuentas de la empresa pública Axaragua, que acumula una deuda de seis millones de euros, una cifra que IU eleva hasta 10 millones.

Después de que el pasado miércoles PSOE e IU se quedaran solos en la votación a favor de revisar la tasa de la depuración, con un cambio que conllevaría introducir un canon fijo para todas las viviendas y aumentar el variable, para incrementar la recaudación en unos 800.000 euros anuales, el presidente del organismo que agrupa a los 31 municipios de la comarca oriental, el socialista Gregorio Campos, convocó para este próximo lunes una junta plenaria de la Mancomunidad, para votar la subida, a pesar de no contar con el apoyo de PP, PA ni el GIPMTM, además de Por Mi Pueblo.

Sin embargo, el propio Campos, que es además el alcalde de Iznate, notificó ayer al resto de partidos políticos que se aplazaba una semana más esta junta plenaria de Axaragua, hasta el próximo 5 de marzo, con el objetivo de seguir negociando un acuerdo para evitar la quiebra de la empresa pública, ya que el Ministerio de Hacienda lleva varios años advirtiendo a la Mancomunidad Oriental de que tiene que corregir este desequilibrio financiero en las cuentas de la empresa pública que suministra agua potable a 14 de los 31 pueblos de la Axarquía, además de gestionar el mantenimiento de las cinco depuradoras existentes en Vélez-Málaga, Rincón, Torrox y Algarrobo.

Los populares apuestan por reducir «al máximo» el canon que Axaragua transfiere al organismo

IU es partidaria de llevar el asunto al pleno y si es rechazado trasladarlo a la Fiscalía para que actúe

En la notificación remitida ayer a los grupos, Campos achacó a «un error administrativo» la convocatoria prevista inicialmente para el próximo lunes, que ahora se aplaza una semana. En un intento de alcanzar un acuerdo con el PP, que es contrario a subir el recibo del agua, PSOE e IU aceptaron el pasado día 12 no aumentar el precio del líquido elemento en alta que Axaragua cobra a las empresas concesionarias o a los ayuntamientos, compensándolo con una rebaja de 235.000 euros del canon anual que la empresa transfiere a la Mancomunidad para su mantenimiento, que ronda los 860.000 euros.

Sin embargo, los populares siguen planteando nuevas rebajas de gastos y una reformulación del funcionamiento tanto de la Mancomunidad como de Axaragua, ya que no aceptan que municipios a los que no presta servicio la empresa decidan sobre los que sí son ‘clientes’. El portavoz del PP y alcalde de Torrox, Óscar Medina, abogó por seguir dialogando con PSOE e IU. «No podemos subir el agua sin tomar medidas de ahorro, los vecinos no lo aceptarían», manifestó.

En el gobierno de la Mancomunidad IU tiene tres sueldos políticos, el PSOE dos y el PP otros dos. Tanto PA como GIPMTM renunciaron el año pasado cuando se empezó a plantear la subida de tarifas para equilibrar las cuentas de Axaragua. La formación de izquierdas defiende que esta revisión al alza es «una obligación legal», tal y como señalan los informes técnicos. El vicepresidente primero, Juan Peñas, y el consejero de Axargua, Raúl Peñas, son partidarios de llevar el asunto al pleno, y en caso de no aprobarse, trasladarlo a la Fiscalía, al entender que podría haber una presunta «administración desleal».