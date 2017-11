Un juzgado anula por segunda vez el pleno en el que se aprobó el presupuesto de 2017 de Vélez-Málaga Elías Bendodo, Francisco Delgado y Juanma Moreno, en Vélez.. / Eugenio Cabezas La sentencia, que será también recurrida por el Ayuntamiento, considera que se vulneraron los derechos fundamentales de los concejales del PP EUGENIO CABEZAS Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:17

Nuevo revés judicial para el equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, José Antonio Moreno Ocón) en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en el plazo de menos de un mes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha estimado el recurso interpuesto por los diez concejales del grupo municipal del PP en contra del decreto de convocatoria del pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado 9 de junio, en el que se aprobó el Presupuesto de 2017. Los ediles populares alegaron que no se habían respetado sus derechos fundamentales, al no convocarles con la suficiente antelación que marca la ley, esto es, de al menos dos días hábiles.

Se trata del segundo fallo judicial en este mismo sentido, después del que se conoció el pasado día 3 de noviembre, en ese caso del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de la capital, en el que se acordó también declarar la nulidad de la convocatoria de la sesión, igualmente extraordinaria y urgente, en la que se aprobaron las cuentas de manera inicial, el pasado 6 de abril. Al igual que ocurrió con ese primer fallo, que tampoco era firme, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez (PSOE), avanzó ayer, en declaraciones a SUR, tras conocer esta segunda sentencia, que van a interponer el correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de manera que el fallo no afectará, de momento, a la ejecución del Presupuesto en vigor.

«No estamos en absoluto de acuerdo con el contenido de la sentencia ni con los argumentos que maneja el juez. Había unos plazos que teníamos que cumplir, por indicación de los servicios técnicos y jurídicos, y se cumplieron escrupulosamente», manifestó Márquez, quien insistió en recordar que en 2014 otro juzgado anuló parcialmente el Presupuesto aprobado entonces por el PP por no contemplar los pagos pendientes por la sentencia de los ruidos de los edificios de El Copo, en Torre del Mar, «y no tuvo ninguna consecuencia práctica, porque cuando fue firme ya no se podía ejecutar aquella anulación parcial», manifestó el edil veleño.

«Se lo advertimos»

«Si confrontamos la infracción procedimental referida al plazo para resolver las alegaciones con la ineludible consecuencia de afectar el cumplimiento estricto del plazo al derecho constitucional de los concejales recurrentes a desempeñar cabalmente su función con tiempo para poder preparar la deliberación y el sentido de su voto en cuestión tan importante como compleja como es la aprobación de un presupuesto (...), la consecuencia habrá de ser, necesariamente, la de afirmar la afectación del derecho fundamental en los términos denunciados por los concejales», sostiene el magistrado en su sentencia, que condena en costas al Consistorio.

«Es el segundo fallo favorable que conseguimos en menos de un mes», resaltó ayer el portavoz del PP, Francisco Delgado, quien apuntó: «Se lo advertimos repetidamente al alcalde, que no se estaban haciendo las cosas bien y que estaban vulnerando nuestros derechos fundamentales».