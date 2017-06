La Junta reconoce que las restricciones no han servido para ahorrar agua Antonio Moreno, José Fiscal y Marcelino Méndez-Trelles, ayer en la reunión con los regantes. / Agustín Peláez El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dice que la comarca no está técnicamente en sequía pero la situación «empieza a pasar factura» AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 29 junio 2017, 00:35

Desde el pasado 11 de abril las explotaciones de la comarca de la Axarquía que tienen el embalse de La Viñuela como recurso para regar sus plantaciones sufren restricciones un día a la semana. La medida fue adoptada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el objetivo de ahorrar un 10% del agua almacenada en la presa hasta septiembre. Más de tres meses después, todo apunta a que esta restricción, tal y como ya habían advertido los regantes y las asociaciones agrarias, no ha servido para nada. Al menos, así lo confirmó ayer el propio consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, tras reunirse con las comunidades de regantes de la Axarquía en el Ayuntamiento de Vélez para analizar la situación. Fiscal señaló que su departamento va a analizar los resultados para ver si se elimina este corte o no. El consejero reconoció sin embargo que aunque la comarca no está técnicamente en sequía, la situación «empieza a pasar factura» debido a la escasez de precipitaciones en la zona. Sobre la posibilidad d e decretar el estado de sequía dijo que, de no mejorar la situación, ello no tendrá lugar hasta a comienzos del próximo año hidrológico, que comienza en octubre.

El titular de Medio Ambiente, que estuvo acompañado del delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, y el delegado territorial de la Consejería, Adolfo Moreno, se desplazó al municipio para reunirse con la comunidades de regantes después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometiera en su última visita a la localidad a que mantendría un encuentro con los agricultores.

A la reunión asistieron el doble de regantes y asociaciones agrarias de las convocadas por la Junta debido a la preocupación que la falta de agua existente genera en la zona. Fiscal reconoció que el sector subtropical aspira a crecer, aunque señaló que dada la situación de sequía este no es el momento de abordar temas como elevar la cota de regadío del pantano por encima de la cota 140, máxime cuando la presa apenas almacena 58 hectómetros cúbicos.

Según declaró, Junta y regantes se han emplazado para la próxima semana para adoptar las decisiones inmediatas ante el contexto de escasez de agua existente en la zona a estas alturas del verano y para garantizar el riego a los subtropicales.

Algunas de las medidas puesta sobre la mesa por los regantes son la conexión de los pozos del río Chíllar, en Nerja, con la red general de abastecimiento del Sistema de Explotación Viñuela-Axarquía, que ya se anunció en abril, o la utilización de agua regenerada procedente de las estaciones depuradoras de la comarca. Según Fiscal, estas medidas pueden ayudar a aliviar la situación actual a algunas comunidades de regantes. En este sentido, Fiscal expresó su deseo de que con las actuaciones que se quieren poner en marcha a corto y medio plazo se satisfagan las reivindicaciones de los agricultores, y que no haga falta decretar un estado de sequía.

El consejero manifestó que el objetivo de la Junta es iniciar «una etapa de impulso» a las soluciones que demandan los agricultores desde hace mucho tiempo, en un sector que calificó de esencia para la economía de Málaga. En cuanto a la reivindicación de los agricultores de realizar un trasvase desde la zona occidental de Málaga a la oriental, declaró que la Junta «va a seguir empujando para que se lleve a cabo», aunque advirtió de que se trata de una actuación que no depende sólo de la Junta. Aunque apuntó que las direcciones generales de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras y Explotación del Agua trabajan en la búsqueda de soluciones, aseguró no se adoptarán «de arriba hacia abajo, sino de forma consensuada».