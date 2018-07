La Junta rechaza declarar el tranvía de Vélez-Málaga de interés metropolitano El consejero de Fomento dice en el Parlamento que el sistema de transportes de la capital de la Axarquía no reúne los requisitos para ser interurbano AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 13 julio 2018, 01:10

El tranvía de Vélez-Málaga suma ya más años paralizado y arrumbado en las cocheras frente al centro comercial El Ingenio que los que circuló entre el núcleo veleño y Torre del Mar, entre octubre de 2006 y junio de 2012. Desde que accedió al cargo en junio de 2015, el alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, ha venido repitiendo que una de sus prioridades era restablecer el servicio que paralizó su antecesor, el popular Francisco Delgado Bonilla, alegando que el sistema tranviario veleño era «una ruina» para las arcas municipales.

Sin embargo, en estos más de tres años apenas se ha avanzado más allá de numerosas reuniones entre las tres partes implicadas: el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la empresa concesionaria del transporte municipal, Travelsa, propiedad de la multinacional Alsa. El mes pasado, a raíz del acuerdo adoptado entre el Consistorio de Jaén y la Consejería de Fomento, para declarar el sistema tranviario de la capital jiennense como de interés metropolitano, lo que permitirá que la Administración andaluza financie hasta el 75% del déficit de unas instalaciones que han costado más de 120 millones de euros y que no han llegado a entrar nunca en funcionamiento, el gobierno cuatripartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón), planteó que este mismo reconocimiento se otorgara al sistema tranviario veleño.

Pero el consejero de Fomento, Felipe López, en una comparecencia ayer en el Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Podemos, cerró la puerta a esta posibilidad, al asegurar que los informes técnicos y jurídicos que maneja su departamento no avalan que el sistema tranviario veleño, en cuya construcción la Junta de Andalucía invirtió más de 30 millones de euros, pueda ser considerado como de interés metropolitano o interurbano. «Es un sistema de carácter municipal, lo que no impide que desde la Junta podamos apoyarlo con hasta el 40% del déficit», sostuvo.

Esta decisión cierra la puerta a que la Junta pague el 75% del déficit, afrontando sólo el 40%

Por su parte, este periódico intentó sin éxito recabar una valoración del gobierno sobre estas manifestaciones realizadas por el consejero de Fomento. Fuentes municipales apuntaron, no obstante, que hasta que no haya «una comunicación oficial» por escrito no habrá un pronunciamiento al respecto. El edil de Transportes, Marcelino Méndez-Trelles (PP), explicó a SUR el pasado 13 de junio que entre los argumentos que iban a esgrimir estaban que Vélez-Málaga es sede de las oficinas de la recaudación de Hacienda, de la Seguridad Social, es cabecera de comarca y el transporte en cuestión une diferentes núcleos de población como el de Torre del Mar.

Según Méndez-Trelles, además el tranvía nació con vocación metropolitana al dar servicio a equipamientos para toda la población axárquica, como el Hospital Comarcal y la propia Junta planteó en su momento ampliar su trazado hasta Rincón de la Victoria por el litoral. Otra cuestión que queda por resolver es quién financiará los 1,5 millones de euros que cuesta reparar las infraestructuras dañadas por la falta de mantenimientos desde que se paralizó el servicio hace seis años. El Ayuntamiento sigue tratando de convencer a Alsa, que alega que restablecerlo supone «una modificación sustancial del contrato».