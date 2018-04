La Junta exige a Torrox que devuelva 520.000 euros de un taller de empleo La Consejería de Economía entiende que el Consistorio no ha justificado los gastos al haber presentado documentos fotocopiados EUGENIO CABEZAS Lunes, 23 abril 2018, 00:08

La Agencia Tributaria de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha remitido al Ayuntamiento de Torrox una providencia de apremio en la que le reclama el pago de 520.263,43 euros por la realización de un taller de empleo para personas desempleadas que tuvo lugar entre 2013 y 2014, después de que desde 2016 las Consejerías de Economía y Conocimiento y Empleo, Empresa y Comercio vengan reclamándole la justificación de los gastos realizados para esta acción formativa en la que participaron unos cuarenta vecinos.

El motivo por el que la Administración andaluza exige al Ayuntamiento la devolución del 75% del coste de la acción formativa es que no se entregaron los documentos originales sino que se remitieron sólo las fotocopias en octubre de 2014 y diciembre de 2015. Así, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el primer requerimiento que recibió el Consistorio para que devolviera los fondos se produjo en noviembre de 2016. En el texto se detallan una serie de reparos en la documentación remitida.

Sin embargo, el equipo de gobierno del PP, liderado por Óscar Medina, presentó varias alegaciones a todas las resoluciones que le llegaron de la Junta, ya que entendían que la legislación les ampara para no tener que entregar los originales, sino únicamente presentarlos para su cotejo, tal y como se hizo. «Y todo ello a pesar de que en todo momento hemos considerado que el expediente había sido justificado en los diferentes procesos de justificación del mismo», sostiene el regidor en una de las alegaciones presentadas el pasado verano después de recibir un burofax en el que se le continuaba reclamando la cantidad principal más los intereses.

De hecho, según consta en los documentos consultados por SUR, la cuantía inicial que le exigían al Consistorio las dos consejerías ascendía a 368.599,77 euros de principal, correspondientes al 75 % de la subvención, a lo que en ese momento había que sumar 64.953,09 euros, correspondientes a los intereses de demora, lo que hacía por entonces un total a devolver de 433.552,86 euros. Sin embargo, siete meses después, al no atender la Junta el recurso de reposición interpuesto por el Consistorio, se llevó a cabo la liquidación de la deuda, en esta ocasión desde la mencionada Agencia Tributaria de Andalucía, lo que incluyó un recargo de apremio del 20%, lo que eleva la cantidad reclamada hasta los 520.263,43 euros, según la documentación oficial.

El alcalde, Óscar Medina (PP), trasladó la pasada semana al resto de grupos políticos en la corporación (PSOE, IU, FUCSI y TU) esta providencia de apremio, y anunció que van a seguir presentando recursos, ya que no están «en absoluto» de acuerdo con esta reclamación. «Este taller de empleo se desarrolló en la pasada legislatura, con el PSOE en el gobierno, y las justificaciones las tuvieron que presentar ellos, no pueden venir más de un año después exigiéndonos esto, y no atendiendo nuestras alegaciones, que están muy justificadas en la ley. Me huele a un asunto político», aseguró.