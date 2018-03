La Junta dice que no habrá trasvase de La Concepción a la Axarquía sin recrecimiento El alcalde, Antonio Moreno, y el consejero José Fiscal, ayer en Vélez en un foro sobre tropical y agua. / A. P. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dice que la congelación del decreto de sequía no paralizará las obras previstas en Málaga AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 15 marzo 2018, 00:40

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo tiene muy claro. Mientras el sistema de la Costa del Sol occidental sea deficitario y sólo cuente con un embalse cuya capacidad máxima sólo garantice el abastecimiento de agua potable durante un año, «no será posible hablar de trasvase hasta la comarca de la Axarquía». Así de rotundo lo aseguró ayer el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, en el foro que sobre la gestión del agua y tropicales celebró la Cadena Ser en las instalaciones de Trops ante un auditorio repleto de regantes. De hecho, la planificación hidrológica con la que trabaja la Junta de Andalucía no prevé hoy por hoy ningún movimiento de agua desde la zona occidental hasta la Axarquía que no sea sólo y exclusivamente para abastecimiento humano.

Aunque el trasvase de agua desde la Costa del Sol hasta la comarca oriental para almacenar en el embalse de La Viñuela recursos que deben ser desembalsados debido a la escasa capacidad de La Concepción es una demanda antigua del sector tropical, Fiscal dijo que la Junta no ha desoído la petición de interconectar las cuencas. «Lo que sucede es que comenzar las conducciones entre las costas occidental y oriental sin el recrecimiento de La Concepción sería comenzar la casa por el tejado», señaló.

En este punto, el consejero dijo que está a favor de los trasvases, «allí donde sea posible». «Hay partidos políticos que están en contra de los trasvases. Nosotros estamos a favor, pero para hacerlo es necesario que haya unas condiciones mínimas y en este caso, sin el recrecimiento del pantano, no lo vemos porque es deficitario. Si la presa se recreciera sí sería posible y nosotros estaríamos de acuerdo entonces», manifestó. El recrecimiento es una obra que compete al Gobierno central. El plan hidrológico vigente contempla esta infraestructura antes de 2027 con un presupuesto de 210 millones de euros, 105 antes de 2021. La Junta hace un año que entregó el anteproyecto al Ministerio, pero sigue sin fecha de ejecución.

La próxima semana se revisaránlas restricciones al tropical La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio analizará la próxima semana, junto con los comités de gestión de los sistema de Costa del Sol, Guadalhorce-Málaga y Axarquía-La Viñuela, la situación en la que se encuentran las reservas de los embalses malagueños. Paralelamente, revisará la restricción del 60% fijada desde diciembre al regadío de la Axarquía, que dispone desde entonces de sólo 10 hectómetros cúbicos para el riego de las plantaciones y cultivos tropicales durante este año hidrológico (1 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018). La revisión podría suponer que se suavicen las restricciones en función de los aportes registrados en La Viñuela (21 hm3 desde que se iniciaron las lluvias a primeros de marzo) y de los posibles escenarios en cuanto a precipitaciones hasta el final del año hidrológico. «Hay más agua que hace un mes en el embalse y por supuesto vamos a revisar las restricciones», aseguró el consejero. No obstante, insistió en que la Axarquía continúa en una situación de «escasez grave», ya que las garantías se encuentran por debajo de los dos años, siendo necesario adoptar medidas preventivas y operativas de prealerta: campañas de concienciación de ahorro, el desarrollo de infraestructuras, la transferencia de recursos y movilización de reservas subterráneas, entre otras. Lo que no aclaró Fiscal es si las plantaciones situadas por encima de la cota 140 del Plan Guaro volverán a recibir agua una vez que no se va a decretar la sequía. Se trata de unas 4.000 hectáreas de superficie que dejaron de ser abastecidas tras la reducción del 60% fijada en diciembre. En el marco de la tramitación del futuro plan coordinado del Guaro, la Junta está efectuando una medición total de las hectáreas que se están cultivando tanto por encima de la cota de las 140 hectáreas, como por debajo. El consejero destacó el papel de los subtropicales en la economía andaluza y dijo que la Junta es plenamente consciente de la pujanza del sector, sus amenazas y necesidades.

El consejero explicó que La Concepción al cien por cien –61.8 hm3– sólo garantiza el abastecimiento de la Costa del Sol un año, por lo que se trata de un sistema deficitario. En la actualidad, el embalse de Río Verde almacena 57 hectómetros cúbicos y se encuentra ya por encima del 92% de sus capacidad. Esto evitará que la Costa del Sol tenga que recibir el trasvase de 5 hm3 previsto en el decreto de sequía desde el Campo de Gibraltar, según el consejero.

Sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía de esta semana de aplazar del decreto de sequía hasta el próximo otoño como consecuencia de la mejora registrada en los embalses, Fiscal dijo que «es mejor no aprobarlo» al considerar que ello habría supuesto medidas muchos más restrictivas y duras que las actuales. A pesar de que no habrá decreto de momento, Fiscal se comprometió a seguir adelante con muchas de las obras previstas en el mismo, aunque su aprobación se haya aplazado hasta el próximo otoño.

En el caso concreto de la provincia, mencionó la incorporación al sistema de abastecimiento de la Axarquía de los pozos del río Chíllar, unas obras en las que la administración andaluza invierte casi tres millones de euros y que tiene como finalidad incorporar unos siete hectómetros cúbicos al año mientras dure la sequía, ya que se tratan de recursos estratégicos.

Actuaciones

El restos de las actuaciones, algunas de la cuales se están analizando con las empresas distribuidoras de agua del Campo de Gibraltar (ARCGISA), Costa del Sol (ACOSOL), Málaga (EMASA) y Axarquía (AXARAGUA), tienen como finalidad la incorporación de otros recursos estratégicos como los de Aljaima, Fahala y Pinar del Rey, así como la ejecución de un ‘by-pass’ en Churriana para mejorar la conexión entre las empresas de agua de la capital (EMASA) y la de la Costa del Sol (ACOSOL).

La directora general de Infraestructuras y Explotación de Agua, Inmaculada Cuenca, que también participó en el foro, mencionó también el aumento de la capacidad de transporte de la actual conducción de trasvase entre la Axarquía y la capital. El objetivo de todas estas actuaciones es poder movilizar los recursos disponibles de los sistemas donde sea posible a los más deficitarios.

Asimismo se quieren movilizar recursos hídricos superficiales, subterráneos y no convencionales, como aguas regeneradas y desaladas. La organización agraria Asaja Málaga señaló que es el mejor momento, una vez aplazado el decreto de sequía, para continuar con «los planes de ejecución de las obras previstas y no ejecutadas» en infraestructuras hídricas para que «en el futuro, no volvamos a encontrarnos con situaciones desesperadas».