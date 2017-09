Un grupo belga proyecta invertir en Arenas 90 millones en un complejo geriátrico residencial y un hotel Tendrá una superficie construida de 50.000 metros cuadrados y contará con 124 apartamentos para mayores, 120 habitaciones de alta atención y un cuatro estrellas con 121 habitaciones AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 29 septiembre 2017, 19:23

El municipio de Arenas, de apenas 1.400 habitantes, ha sido elegido por un grupo inversor belga para ejecutar el que será el complejo geriátrico y hotelero más ambicioso de toda la comarca de la Axarquía. Los promotores quieren levantar el complejo, que invertirán en el complejo 90 millones de euros, a unos dos kilómetros del pueblo, en la finca El jaral, situada en las faldas del monte de Bentomiz, en cuya cima, a 711 metros de altitud sobre el nivel del mar, se encuentran los restos de una de las grandes fortalezas de la época árabe de la comarca, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC), sobre una superficie de unos 500.000 metros cuadrados. El complejo geriátrico residencial y el hotel, que tendrá categoría de cuatro estrellas, sumarán sólo unos 50.000 metros cuadrados de superficie construida, mientras que en el resto del suelo habrá numerosas zonas verdes y huertos para los residentes.

El anteproyecto, que ha sido presentado esta semana, está pensado para facilitar la atención a personas de diferentes edades en un entorno de una gran calidad ambiental y paisajística, aprovechando la luz natural, el entorno rural y la amplitud de la finca para ofrecer al residente o turista un alojamiento único en la zona. Así, el proyecto ofrece diferentes posibilidades de alojamiento: 240 apartamentos en los que las personas de mayor edad podrán estar alojados con la atención geriátrica necesaria, pero con autonomía y privacidad; 120 habitaciones en un régimen de una alta atención geriátrica y un hotel de cuatro estrellas con 121 habitaciones para facilitar la estancia a familiares de los residentes o a cualquier otra personas que quiera disfrutar del complejo.

Según el arquitecto redactor del proyecto, Arturo Ruiz Salvatierra, las edificaciones se van a desarrollar bajo dos premisas fundamentales que convierten a esta propuesta en un alojamiento de una gran calidad ambiental: la ecología profunda que persigue un respeto absoluto por el ambiente de vida existente en el entorno y la arquitectura orgánica unificada que promueve la armonía entre la vivienda humana y el mundo natural.

Así, las edificaciones se desarrollan en tres niveles de actuación: un área ajardinada en la que se ejecutarán las edificaciones y zonas de paseo, un área de vegetación autóctona y un área de producción en la que los residentes pueden desarrollar labores agrícolas, ganaderas y artesanas. En esta última zona, las personas alojadas en el complejo podrán cultivar sus propios productos, obteniendo alimentos ecológicos a la vez que desarrollan una actividad física y de entretenimiento beneficiosa para su salud.

El proyecto aprovecha la orografía del terreno usando los caminos preexistente. Las edificaciones, con planta baja más una, estarán totalmente integradas en el entorno usando materiales autóctonos se distribuyen por la zona ajardinada.

El hotel se ubicará en la parte alta de la finca para aprovechar las vistas del paisaje y las habitaciones autónomas, que dispondrán de grandes terrazas, se situarán entre los jardines con grandes espacios para caminar.

También se contemplan tres piscinas, un gimnasio e infraestructuras para garantizar la accesibilidad como aparcamientos interiores y un helipuerto.

Una vez esté construido y en funcionamiento se estima que creará unos 90 empleos directos, una cifra equivalente al desempleo que tiene en la actualidad el municipio de Arenas, y un número indeterminado de empleos indirectos por el influjo que la actividad que genera este proyecto creará en su entorno.

Aunque el pleno ha aprobado el plan especial para permitir la ejecución del proyecto con el informe favorable de los técnicos de la Delegación Territorial de Ordenación del Territorio condicionado a que no se produzcan nuevos asentamientos en el entorno, la Consejería tiene presentado un contencioso administrativo contra dicho acuerdo plenario, según ha explicado el alcalde de Arenas, Francisco Laureano Martín, que ha explicado que el Ayuntamiento se ha comprometido a no dar más permisos en la zona para que no se produzcan más asentamiento.