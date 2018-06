Así es el primer paso de peatones 3D de Vélez-Málaga Se trata de un efecto óptico para intentar reducir la velocidad de los vehículos AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 21 junio 2018, 18:20

La iniciativa se ha puesto en práctica en ciudades de países como Islandia, Alemania, Chile, China, Francia e incluso India. En España, más recientemente, se ha ido desarrollando en localidades como Vila Real (Castellón), Almussafes (Valencia) y desde hoy jueves 21, también en Vélez-Málaga, aunque no se ha elegido un paso de cebra especialmente conflictivo. Todo lo contrario, se ha pintado en un punto no demasiado concurrido, en concreto en la confluencia de las calles Pablo Picasso y Bulerías, sorprendiendo a los vecinos de la zona.

El concejal de Infraestructura del Ayuntamiento, Juan Carlos Ruiz Pretel, ha señalado que se trata de una prueba, una experiencia piloto para ver cómo funciona y si de verdad resulta más efectivo en materia de seguridad víal. El edil ha manifestado que se han elegido una vía secundaria para llevar a cabo esta experiencia. Asimismo ha indicado que no será el único, ya que mañana viernes se pintará otro paso de cebra justo en la confluencia de las calle Bulerías y Camino de Málaga. Una vez se conozca su funcionamiento se decidirá si todos los pasos de peatones de la ciudad pasan a ser 3D.

El objetivo, como en el resto de las poblaciones y países donde ya funcionan y son habituales, es evitar el exceso de velocidad de los vehículos y garantizar al máximo la seguridad de los viandantes.

No obstante, ya hay vecinos de la localidad veleña que se preguntan si este tipo de pasos 3D son legales, teniendo en cuenta que el Reglamento de Circulación en su artículo 168 señala sobre la marca del paso para peatones que la forma una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o animales deben dejarles paso. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas.

Desde el grupo municipal del PP en la oposición en el Ayuntamiento se va a preguntar mañana viernes en la Comisión Informativa de Recursos si este paso de peatones cuenta con informe de legalidad por parte de la Unidad de Tráfico y si el mismo cumple o no la normativa vigente.