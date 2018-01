La falta de depuradora en Nerja se deja sentir en invierno con vertidos fecales en la playa Imagen del vertido de aguas fecales en la desembocadura del río Chíllar, ayer al mediodía. / E. Cabezas El Ayuntamiento achaca a una avería la aparición de aguas residuales en la desembocadura del río Chíllar, aunque admite que el retraso en la EDAR complica la situación EUGENIO CABEZAS Miércoles, 10 enero 2018, 17:55

La falta de depuradora en Nerja no sólo se deja sentir en los meses de la temporada alta, cuando la población llega a cuadruplicarse, hasta rondar los 80.000 residentes, debido a la condición de destino turístico de la localidad más oriental de la provincia. El retraso en la ejecución de la primera Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) también se percibe en los meses invernales. Sin ir más lejos, ayer eran muy visibles varios puntos de vertidos de aguas fecales en el cauce bajo del río Chíllar, dentro del casco urbano y junto a la playa, una estampa que se viene repitiendo de manera intermitente en los últimos años.

Tal y como pudo comprobar SUR, sobre las 14.10 horas era perfectamente visible un vertido en la zona de la desembocadura, junto a las playas de El Chucho y El Playazo, procedente del bombeo de la calle Mérida, que es el que envía al mar, a una milla de distancia de la orilla, buena parte de la carga residual de la población nerjeña sin depurar. La otra estación de bombeo que impulsa las aguas fecales al mar sin ningún tratamiento está situada en la playa de Burriana.

Según informó a SUR José María Rivas, concejal socialista de Infraestructura, Servicios Operativos y de la empresa mixta Aguas de Narixa, encargada del sistema de saneamiento, el vertido se debió a una avería en la estación de bombeo, originada como consecuencia de las últimas lluvias. «Se ha resuelto a los 15 minutos de tu aviso», dijo. «Era un diferencial que había saltado, provocando un corte de electricidad. Se ha rearmado y ya vuelve a funcionar. En ocasiones pueden producirse saltos por anomalías en la línea eléctrica, por ejemplo en situaciones de lluvia o tormentas. De todas formas hay que observarlo para descartar cualquier avería», afirmó.

El concejal explicó que están dotando de control remoto a las estaciones de bombeo para detectar este tipo de incidencias, pero admitió que «mientras no tengamos la depuradora hay que andar de esta manera». El gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos, viene quejándose de que el Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la ejecución de la depuradora, no responde a sus escritos y peticiones, después de que la empresa adjudicataria de las obras, Isolux-Corsán-Corviam, esté en concurso de acreedores desde julio de 2017, por lo que los trabajos se encuentran paralizados desde hace más de ocho meses. Rivas insistió en pedir al Gobierno central que «deje de tomarlos como idiotas» con el tema de la EDAR y «digan de una vez si» se van a retomar los trabajos y cuándo van a estar finalizados, toda vez que las obras están al 76% de ejecución.

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia exigirá hoy la reanudación de las obras

No obstante, aún queda pendiente por concretarse, además, un proyecto complementario para incluir hasta ocho de los once puntos de vertidos existentes en Nerja, que no se habían contemplado en el proyecto de obras adjudicado a la UTE a finales de 2013, un documento que rebajó el coste del anteproyecto, elaborado por la Junta de Andalucía, en un 45%, de 42 a 23,3 millones de euros.

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, que ha venido preguntando al Gobierno central por el parón de las obras de la EDAR, tiene previsto comparecer hoy en la playa de Burriana para exigir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que solucione de una vez por todas este asunto. El tripartito anunció la pasada semana que si antes de final de enero no hay novedades, iniciarán un calendario de movilizaciones ciudadanas.