Estudian buscar un socio para salvar a la empresa de Aguas de la Mancomunidad

Los grupos políticos que conforman la Mancomunidad de la Axarquía barajan como fórmula para tratar de salvar a la empresa pública de Aguas y Saneamiento de la Axarquía, Axaragua, que arrastra un déficit de más de seis millones de euros, la posibilidad de buscar un socio que le permita refinanciar su deuda. No es la primera vez, que la institución aborda esta posibilidad. Hace unos meses ya se barajó como salida la creación de una nueva sociedad entre Acosol, que gestiona el agua en la Costa del Sol occidental, y Axaragua, pero que se dejo en 'stand by' hasta tanto la empresa de la Axarquía no equilibra sus cuentas. Esta salida, sin embargo, no satisface a todos.

El alcalde de Vélez, el socialista Antonio Moreno Ferrer, se ha mostrado partidario de otra vía: la entrada de un socio privado especializado en la gestión del agua, al considerar que lo que haría Acosol es absorber a Axaragua. «Nos quedaríamos en la comarca de la Axarquía sin la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestra agua. Mi propuesta a hacer un concurso y que sea una empresa privada la que entre en el accionariado», ha dicho Moreno.

Desde IU en cambio se defiende la gestión pública de la empresa de Aguas de la Axarquía.