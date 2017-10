La Escuela de Música y Danza cumple un mes con la mitad de la plantilla docente sin cubrir El Ayuntamiento asegura que ha remitido al SAE las ofertas para contratar a los cinco profesores que faltan para dar clases a los 400 alumnos inscritos EUGENIO CABEZAS Jueves, 26 octubre 2017, 00:46

La Escuela Municipal de Música y Danza de Vélez-Málaga lleva ya más de un mes con el curso iniciado y con la mitad de su plantilla vacante. De los diez profesores que tiene que tener, de momento, el Ayuntamiento sólo ha contratado a la mitad, de manera que la misma proporción de sus 400 alumnos aún no está pudiendo asistir a clases con normalidad. Esta situación se va a resolver «en las próximas semanas», según aseguró ayer a SUR la concejala de Educación, Cinthya García (PSOE).

«Desde que llegamos al gobierno en junio de 2015 estamos tratando de solucionar los problemas de la Escuela Municipal de Música y Danza, que se remontan a 2013, cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas obligó al Ayuntamiento a disolver la Fundación para la Cultura, de la que dependía este servicio», comentó la edil veleña, quien criticó que el anterior gobierno del PP «no llegó a completar los trámites» para que el Consistorio asumiera la plantilla docente.

El pasado curso ya arrancó también con quejas de los padres y alumnos, agrupados en la asociación Arpegio. El equipo de gobierno cuatripartito, conformado por PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, José Antonio Moreno Ocón, buscó una solución provisional para que el curso se desarrollase con normalidad. Sin embargo, el inicio de éste ha vuelto a ser complicado. «Hasta que no tuvimos un Presupuesto Municipal aprobado no pudieron iniciar los técnicos municipales el expediente de subrogación, y ha sido un trámite que no se había hecho hasta ahora en el Ayuntamiento», apostilló la concejala de Educación.

Según García, una vez que ya han remitido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) las ofertas para cubrir las cinco vacantes, se prevé que la situación de la plantilla docente y de los alumnos se normalice «antes de que acabe la primera quincena de noviembre», dijo. «Todos los temas administrativos llevan un recorrido que hay que cumplir», afirmó.