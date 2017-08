PP y C’s escenifican su acercamiento abandonando el pleno de Nerja Imagen del salón de plenos de Nerja, con la bancada del PP vacía, y la ausencia de la edil de Ciudadanos / E. Cabezas Las formaciones deciden salirse de la sesión en protesta por la inclusión en el orden por el gobierno tripartito de varios asuntos que no habían sido dictaminados en comisión EUGENIO CABEZAS Viernes, 1 septiembre 2017, 00:43

La moción de censura en Nerja parece estar cada día más cerca y podría ser cuestión de horas o días. De lo contrario no se explica la decisión de la ya única edil de Ciudadanos, Mari Carmen López, de secundar la decisión del PP de abandonar la sesión plenaria prevista para las 17.00 horas de este jueves, a los pocos minutos de comenzarse, argumentando ambas formaciones que no estaban de acuerdo con la inclusión en el orden del día, por tercera sesión consecutiva, de varios asuntos que no contaron con el dictamen favorable en las comisiones informativas que se celebraron antes del pleno.

“Hasta aquí hemos llegado. Hemos actuado de forma responsable. La alcaldesa desoye lo que la mayoría le ha venido diciendo, que faltan informes en los asuntos, y vuelve a traerlos de la misma forma. Está pisoteando la labor política del PP, vulnerando nuestros derechos, desoyendo lo que se acuerda en el pleno, cuando le advertimos que se incorpore esa información”, ha manifestado la portavoz del PP, Gema García, en un vídeo colgado en el perfil de su formación en Facebook a los pocos minutos de salirse del pleno junto a los otros nueve ediles. A su juicio, esta actitud del tripartito en minoría, formado por PSOE, IU y EVA-Podemos, “busca enemistarnos con los funcionarios y con el resto del pueblo, acusándonos de bloquear los asuntos”, ha apostillado García.

Por su parte, la portavoz de la formación naranja ha manifestado en un comunicado: “No vamos a consentir más el teatro que ha montado el equipo de gobierno en los últimos tres plenos municipales: no respeta lo aprobado en comisiones y aprovecha su celebración para engañar a los vecinos de Nerja y responsabilizar a la oposición del bloqueo institucional que se vive en la localidad”.

“Hay asuntos importantes que se dejan sobre la mesa por falta de documentación, informes o errores en la gestión. Si de verdad le preocupara sacar adelante estos expedientes, solo tendría que aportar los informes que les solicitamos o corregir los errores que hemos señalado. De todos es sabido que la gestión municipal en Nerja en estos años ha sido desastrosa y Ciudadanos no va a ser cómplice de la situación”, ha agregado López.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno tripartito han lamentado a SUR “la actitud de entorpecer permanentemente que están teniendo el PP y la edil de C’s”, que suman la mayoría absoluta, tanto en el pleno como en las comisiones informativas. “Son asuntos muy importantes, que llevan todos los informes favorables, y cada vez que los llevamos a comisión nos piden un nuevo informe o que se actualice alguno. Siempre buscan un argumento nuevo para bloquearlo e impedir que salgan”, han añadido.

A la sesión de esta tarde-noche sí acudió la exportavoz naranja, María Dolores Sánchez, que se ha pasado al grupo de no adscritos tras ser relevada como portavoz municipal de Ciudadanos y abrírsele un expediente de expulsión por no acatar esta decisión. En el pleno ha votado a favor de todos los asuntos que ha planteado el tripartito, que ha sacado adelante una decena de propuestas. Únicamente han acordado dejar sobre la mesa la primera ordenanza de playas por no contar con dos informes que habían solicitado PP y Ciudadanos.

Por otro lado, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha reiterado este jueves su “deseo” de que en Nerja sea posible una moción de censura como la que ha permitido que Ángeles Muñoz se ponga al frente del Ayuntamiento de Marbella gracias al apoyo de OSP, y la que aupó a la Alcaldía al popular Francisco Salado en Rincón de la Victoria el pasado 5 de junio tras un pacto con PA y Ciudadanos.