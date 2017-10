El enólogo Michel Rolland: «Málaga debe hacer los mejores vinos de la zona, no los de otras zonas» El francés, que ha presentado en Bodegas Lara su proyecto Rolland&Galarreta, advierte que la falta de agua puede ser un problema para la vitivinicultura en el futuro AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 10 octubre 2017, 14:27

De Michel Rolland (Libourne, 1947), se dice que ha revoluciono el mundo del vino, de ahí que esté considerado uno de los enólogos más prestigiosos e influyentes a nivel internacional. Ha realizado vinos en 21 países y asesora a más de 160 bodegas de todo el mundo, desde Estados Unidos a Sudáfrica, pasando por Argentina, Chile, España, Italia, Israel o India. Además es toda una personalidad en Burdeos (Francia), donde posee varias propiedades. Rolland ha visitado hoy Málaga junto a su socio Javier Galarreta, otro empresario referente de la viticultura en España, los cuales han unido sus fuerzas para promocionar los vinos españoles en el mundo a través de un proyecto bodeguero propio denominado Rolland&Galarreta. La bodega elabora vinos de las D. O. Rioja, Ribera del Duero y Rueda. En concreto, cuenta cinco cinco vinos de estas tres regiones espenolas con profundas raíces vitivinícolas. Se trata de un verdejo, un Ribera del Duero y tres Riojas (R&G), Esencia y Super Premium), los cuales serán distribuidos en Málaga por Bodegas Lara.

Según Rolland, aceptó formar parte del proyecto Rolland&Galarreta porque pudo elegir los viñedos, la variedad de uva y el terruño, a la vez que introducir los cambios necesarios para mejorar los vinos. “Siempre he buscado las fórmulas para tener uva de la mejor calidad y hacer los mejores vinos de cada zona”, ha manifestado.

Para el prestigioso enólogo, en España se hacen vinos “fantásticos”, aunque casi todo se ha destinado al mercado nacional y se ha exportado poco. “Hay que entrar en el mercado internacional donde la competencia puede ser feroz. Creo que España tienen potencial para desarrollar muy buenos vinos, aunque hay que venderlos bien y hablar de ellos fuera de España, que tiene un lugar privilegiado en el mundo, pero también en el nuevo mundo se producen vinos de muy buen nivel con precios de elaboración muy cercanos a los europeos”, ha manifestado.

Sobre los vinos de Málaga, Rolland ha dicho que es una zona como otras . “He hecho vino en Ronda y como otras zonas hay que buscar el suelo, la variedad y el clima. Málaga tiene un clima muy particular, pero lo que debe buscar es la fórmula de el mejor vino de la zona, no vinos de otra zonas. No se pueden comparar con la Rioja Alavesa, porque no el el mismo suelo ni el mismo clima. Hacer el mejor vino de la zona no es hacer el de otras zona”, ha insistido.

Michel Rolland ha expresado su preocupación sobre la falta de agua y la sequía provocada por el cambio climático, que ha dicho que ya está aquí, aunque de momento no está castigando a la vitivinicultura. “En Burdeos nunca se han mejores vinos que en los últimos 15 años, entre 2000 y 2016. La alteración de la temperatura quizá no afecte tanto, porque las viñas tienen capacidad para adaptarse, pero no así la falta de agua. Ese e4s el tema importante”, ha declarado.