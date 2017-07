Una empresa radicada en un paraíso fiscal instaló el cartel sexista retirado en Torre del Mar Imagen del cartel.- La firma International Financial Business, con sede en Belice, está detrás de la campaña ‘Cómeme toerhigo’, que el Consistorio denunciará EUGENIO CABEZAS y JUAN CANO Málaga Martes, 4 julio 2017, 00:40

International Financial Business Corporation, con domicilio fiscal en Belice City, en el paraíso fiscal de Belice, es la responsable de la polémica campaña de publicidad que durante apenas una hora pudo verse en dos soportes situados en las inmediaciones del aparcamiento subterráneo de Torre del Mar, con el explícito eslogan de ‘Cómeme toerhigo’. El anuncio fue colocado por un operario de la empresa que explota el aparcamiento, tras acudir al mismo un joven que unos días antes había contratado su instalación en estos dos soportes, por el módico precio de 80 euros, para estar colocados, inicialmente, durante un mes.

Noticia relacionada Polémica por un explícito cartel sexista en Torre del Mar

«Se ve que lo tenía todo estudiado perfectamente. Vino, nos contrató los soportes pero aprovechó el sábado, que sabe que no está el encargado, para venir y colocarlo. El empleado cometió el error de no valorar que era una imagen sexista y grosera, que no tendríamos que haber permitido que se instalara nunca», se lamentó ayer a SUR uno responsable de la firma que explota el recinto de aparcamientos, situado junto a la iglesia de Torre del Mar. Tras tener conocimiento del mismo el teniente de alcalde, Jesús Pérez (GIPMTM), a través de un mensaje en la red social Facebook, se personó en el lugar y requirió la presencia de la Policía Local veleña, que ordenó la retirada inmediata de los dos anuncios colocados. Uno estaba en un poste justo a la barrera de acceso al recinto y otro en la misma plaza ubicada sobre el aparcamiento.

Los agentes consideran que se podrían haber cometido cinco presuntas infracciones legales

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, el joven que contrató el anuncio es cliente del aparcamiento y trabaja como prestamista. No obstante, se desconoce aún si la polémica campaña tiene esta finalidad u otra. En la página web a la que dirige sigue apareciendo la misma imagen de la mujer desnuda, de espaldas, con el mensaje, al que se ha añadido el texto ‘Próximamente, ¡esto es solo el principio!’. Además, se ha incluido un formulario en el que es posible introducir nombre, correo electrónico y número de teléfono, aunque no se explica con qué finalidad. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con la firma radicada en Belice.

Legislación

La Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación, sostiene que el responsable de la campaña podría haber incurrido en al menos cinco infracciones legales. En primer lugar, por el uso de «prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios». En segundo, contra los derechos y la atención al menor y la regulación de actividades inconvenientes o peligrosas para la infancia.

Por otro lado, si se constata finalmente que la empresa no cuenta con licencia para colocar publicidad en el entorno del aparcamiento. Además, detectan sendos incumplimientos en lo establecido en la ley sobre comercio electrónico y en la Ley de Protección de Datos, «al no informar al afectado del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando son recabados del propio interesado».