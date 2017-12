PP y la edil no adscrita impiden debatir una rebaja de las plusvalías por herencia Populares y María Dolores Sánchez se abstienen en la votación para llevar por urgencia al pleno una bonificación del 95% del impuesto municipal EUGENIO CABEZAS. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:35

::Los vecinos de Nerja que tengan que heredar una propiedad o un negocio en los próximos meses van a tener que seguir pagando el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como plusvalía, después de que en el pleno de ayer no se llegase a debatir la propuesta de la concejala de Ciudadanos, Mari Carmen López, para bonificar al 95% este tributo en caso de herencias. El asunto se incluyó inicialmente en el orden del día, pero fue retirado después de que un informe del interventor advirtiese de una posible nulidad si se aprobaba tal y como había sido dictaminado favorablemente en la comisión informativa. Sin embargo, la edil naranja decidió plantearlo por la vía de urgencia, al entender que al pleno sí se había aportado el informe requerido y que éste era favorable. En este caso precisaba de la mayoría absoluta de la corporación para su tramitación y debate, pero tanto el grupo municipal del PP, conformado ayer por ocho de sus diez ediles, por la ausencia de Gema García y Raúl Ruiz, ni la edil no adscrita, María Dolores Sánchez, votaron a favor de la urgencia, algo que sí apoyó el gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos.

Así, la suma de estos diez votos no es la mayoría absoluta del pleno, que está en once, por lo que el asunto no fue debatido. La portavoz naranja lamentó esta decisión del grupo del PP y de su excompañera en Cs, «porque es un impuesto injusto, que tienen que pagar todas las familias por el simple hecho de heredar», criticó. «Lola Sánchez ya planteó una rebaja de la plusvalía en caso de herencia de vivienda habitual el año pasado y se aprobó sin informes», aseguró.

Por su parte, desde la dirección provincial del PP explicaron que el grupo popular nerjeño «no entra en el fondo del asunto, incluso lo ve con buenos ojos, pero considera que al tratarse de la modificación de la ordenanza fiscal, debe hacerse siguiendo la tramitación preceptiva, mediante un expediente de modificación que además se someta a su correspondiente aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva».

La sesión da luz verde a la nueva ordenanza de animales, que pohíbe su uso para la mendicidad

Exigencia para el presupuesto

Sánchez dijo a SUR que el informe del interventor «no avala que se llevase por urgencia», sino que señala que debe volver a debatirse en comisión informativa, al tiempo que destacó que no se conoce aún cuál será la incidencia en los ingresos del Ayuntamiento de estas nuevas bonificaciones. «Es importante tener esos datos para poder aprobarlo», añadió.

Desde el tripartito apuntaron que respaldarán la bonificación. El Consistorio tiene presupuestados unos dos millones de euros de ingresos por plusvalías este año. Cs ha puesto como condición para apoyar unas nuevas cuentas que se respalde esta rebaja. En Rincón de la Victoria se aprobó el mes pasado una bonificación idéntica, también a propuesta de Cs, por parte del gobierno de PP y PA.

Por otro lado, en la sesión de ayer se aprobó una nueva ordenanza de tenencia de animales, que sustituye a la de 1997, a propuesta de Cs. Contó con el apoyo del tripartito y la abstención de PP y la edil no adscrita. Entre otros aspectos, la normativa prohibe el uso de mascotas para ejercer la mendicidad, una situación que viene generando quejas entre los vecinos. Además, establece que para disponer de más de cuatro animales de compañía se precisará de permiso, algo que fue criticado por el PP y Sánchez. El documento establece sanciones de leves a muy graves, que oscilan entre 75 y 30.000 euros.