Detenido por un intento de agresión sexual a una empleada de una tienda en Nerja E Martes, 13 marzo 2018, 00:26

c. Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Nerja detuvieron el pasado viernes a un vecino de la localidad, natural de Sevilla y de 40 años, con iniciales J. C. C. C., acusado de ser el presunto autor del intento de agresión sexual a la dependienta de una tienda de ropa del centro del municipio ocurrido el pasado 13 de febrero, del que se hizo eco este periódico en su edición del día 15.

Los agentes del Instituto Armado procedieron a su detención cuando se encontraba dentro de un coche en la zona de El Playazo. Según ha podido saber este periódico, cuenta con varios antecedentes penales, aunque ninguno por agresión sexual. Tras pasar ayer a disposición judicial, el arrestado quedó en libertad con cargos, a la espera del juicio. El Juzgado de Torrox decretó una orden de alejamiento de 300 metros respecto de la joven y del local donde trabaja.

En su denuncia, la dependienta, de 24 años, aseguró que el presunto agresor entró al local sobre las 16.00 horas, cuando se encontraba sola en el establecimiento. Según captaron las cámaras de seguridad de un local cercano, en el momento del supuesto ataque, el hombre llevaba una sudadera de chándal de color blanco, unos vaqueros oscuros y una gorra negra.

Según el testimonio de la joven, el presunto agresor la tiró al suelo, la arrastró a la zona interior del establecimiento, y cogiéndola del cuello se abalanzó sobre ella, amenazándola con que si gritaba «la iba a matar». Sin embargo, la joven consiguió reaccionar con fuerza, propinándole una patada al hombre, y comenzando a gritar. El supuesto agresor sexual se marchó del local corriendo.