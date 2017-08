Denuncian la «ocupación ilegal» de una playa con hamacas y sillas por un hotel de Nerja Aspecto que presentaba ayer por la tarde la playa de La Caletilla / E. C. Un turista madrileño ha presentado una queja en el Ayuntamiento y ante la Guardia Civil por el servicio que presta «sin permiso» el Balcón de Europa EUGENIO CABEZAS Miércoles, 30 agosto 2017, 00:52

El hotel Balcón de Europa es uno de los establecimientos más emblemáticos de Nerja. Con cuatro estrellas de categoría, fue inaugurado en 1965, y está situado en un lugar privilegiado, junto al conocido mirador nerjeño sobre el Mediterráneo. El edificio está construido sobre el acantilado, en primerísima línea de playa. De hecho, el hotel tiene acceso directo a la playa de La Caletilla, de manera que la mayoría de la gente podría pensar que se trata de una playa ‘privada’. Sin embargo, esta franja del litoral, de apenas 50 metros de longitud, es pública, como establece la Ley de Costas.

Hasta este año, en el Plan Municipal de Playas se recogió una concesión de 75 hamacas, que históricamente ha explotado el propio establecimiento hotelero. Sin embargo, en el documento aprobado por la Demarcación de Costas para este año no se recogió este servicio público, debido a que los temporales del invierno habían dejado prácticamente sin arena esta franja de playa. A pesar de ello, en la zona se han podido ver este verano montadas «hasta 75 hamacas, 50 sombrillas y 15 sillas de playa», según ha denunciado a SUR Alejandro de la Fuente, un turista madrileño que ha pasado dos semanas del mes de agosto en la localidad oriental.

«Llevo yendo varios años y me he enamorado de esa playa. Cuando me enteré de que el hotel estaba dando el servicio sin tener concesión, presenté un escrito en el Ayuntamiento y una denuncia ante la Guardia Civil», comentó ayer a este periódico este licenciado en Periodismo, que trabaja en una empresa de márketing y eventos en la capital de España. «De momento, no me han contestado y por lo que me han comentado siguen montándose las hamacas, sombrillas y sillas como todo el verano. Me parece indignante que se permita esta ocupación ilegal», consideró. Según este turista, tras presentar el escrito en el Ayuntamiento «me dijeron que iban a estudiarlo y a darle traslado a los departamentos que les toque».

«Un servicio al cliente»

Por su parte, fuentes del establecimiento hotelero reconocieron que este verano no disponen de una concesión para montar las hamacas, pero advirtieron de que se trata de «un servicio para nuestros clientes de la terraza, y son ellos los que se las bajan a la playa, como cualquier bañista que llega y monta su hamaca», afirmaron, al tiempo que negaron que cobren por el servicio a los clientes del hotel.

Por su parte, la concejala de Playas, Cristina Fernández (EVA-Podemos), afirmó que están estudiando la situación, por lo que han abierto un expediente, «para dar traslado a los departamentos y/o administraciones competentes». En todo caso, la edil avanzó que en el pleno convocado para mañana se ha incluido la aprobación definitiva de la primera ordenanza municipal de playas, que contempla sancionar con 30 euros la reserva de espacios con tumbonas y sombrillas