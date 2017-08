Denuncian molestias por asentamientos ilegales en las playas de Maro Imagen de archivo de una acampada captada en 2013. / EC Tres pescadores veleños fueron atacados el pasado sábado por varias personas que acampaban en La Caleta, quienes les dijeron que la zona es suya EUGENIO CABEZAS Martes, 15 agosto 2017, 02:08

Luis Jiménez, José Palacios y David no olvidarán el «lamentable episodio» que vivieron en la madrugada del pasado sábado, cuando se encontraban pescando en la playa de La Caleta de Maro, en Nerja. A los pocos minutos de colocar sus cañas, comenzaron a ser «increpados, insultados y amenazados» por un grupo de personas «que estaban acampando ilegalmente en la zona», quienes supuestamente les dijeron que la playa «era de su propiedad y que vivían allí todo el año».

«Nada más llegar ya vimos que era un grupo grande, de unas 40 o 50 personas, de distintas nacionalidades. Por eso nos pusimos en el extremo más alejado de ellos, para no tener problemas», relató ayer a SUR Jiménez, presidente del Club de Pesca Deportiva La Axarquía de Vélez-Málaga. «A los pocos minutos uno de los ‘sin techo’, que por su acento parecía francés, se acercó a mí y empezó a insultarme, diciéndome que él comía arena, que no tenía para comer, y que aquello era su casa, que nos fuéramos. Se ve que estaba muy borracho y que podría haber tomado algún tipo de droga más», consideró el pescador veleño, quien trató de «calmarlo».

«Pero él seguía molestándonos. Hubo un momento en que se puso a orinar en nuestras cañas, y fue cuando le pedimos que se marchara», continuó. En ese momento, siempre según el relato de este veleño, que trabaja como comercial, el individuo cogió una piedra e intentó lanzársela. «Por suerte pude esquivarla, pero me golpeó en el pie derecho, causándome un fuerte hematoma», detalló.

En ese instante, el presunto agresor se abalanzó sobre una de las tres cañas y la rompió por completo. En el forcejeo, Jiménez resultó herido en un brazo, y además fue mordido en una pierna por un perro que, al parecer, era propiedad de los ‘sin techo’ que estaban en la playa. Tras el incidente, los tres pescadores se marcharon del lugar «para no tener más problemas». «Me da mucho coraje que sean gente que se dice ‘hippy’, que promueve la ‘paz y el amor’, y luego vayan buscando problemas y provocando», expresó el pescador.

Actuaciones previas

Luis Jiménez acudió a la mañana siguiente a las Urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía, donde le realizaron un parte médico de las lesiones que presentaba. «Estuve el domingo en el cuartel para poner la denuncia pero me dijeron que no podían cogérmela por falta de efectivos, así que he tenido que ir hoy (por ayer)», expresó este veleño, quien reclamó que el Ayuntamiento «tome medidas» para frenar los asentamientos ilegales en las playas de Maro.

En los últimos años se han repetido este tipo de asentamientos en varias calas de la zona. La Policía Local y la Guardia Civil han realizado numerosas intervenciones, retirando centenares de kilos de basuras. La alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), lamentó lo ocurrido a estos pescadores y anunció que están «ultimando» un nuevo dispositivo para proceder al levantamiento de las acampadas ilegales en las playas de Maro.