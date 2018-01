Los concejales del PA en Vélez presionan al alcalde ante el «atasco monumental» de sus proyectos Marcelino Méndez-Trelles y María José Roberto. :: sur Ponen sobre la mesa del regidor sus delegaciones y responsabilidades en el equipo de gobierno y piden una reforma contra el bloqueo de las obras AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 12 enero 2018, 00:35

Mal ha empezado el año el equipo de gobierno al cuatripartito en el Ayuntamiento (PSOE, PA, GIPMTM y un edil no adscrito). Los dos ediles del PA en el gobierno municipal mantienen sobre sobre la mesa del alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, desde mediados de diciembre pasado todas sus delegaciones y responsabilidades como consecuencia del bloqueo que sufren sus proyectos y el «atasco monumental» que registran las obras y actuaciones previstas en el municipio por parte del ejecutivo. Aunque el PA sigue formando parte del cuatripartito y gestionando sus concejalías y cargos, la formación ha exigido una reforma administrativa en el Consistorio y un nuevo reparto de trabajo entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento con el fin de agilizar las contrataciones de obras pendientes.

«El problema no es porque no tengamos dinero, sino de burocracia interna. Tenemos más de 30 millones de euros para gastar en los que resta de legislatura. Sin embargo, la contratación de los proyectos se eternizar en el Ayuntamiento. Llevamos más de dos años para comprar nueva maquinaria para el servicio de limpieza y casi diez meses para poder contratar la remodelación del Parque María Zambrano, donde queremos invertir 400.000 euros», declaró el portavoz del PA y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Marcelino Méndez-Trelles.

Según el edil, aunque el alcalde se ha comprometido a realizar dicha reforma, esta es una demanda que el PA lleva exigiendo desde el inicio de la legislatura, «ya que no tememos que al ritmo al que van los temas en el Ayuntamiento terminemos el mandato y no se haya gastado el dinero disponible, sino que estemos mandado papeles de un departamento a otro».

El primer teniente de alcalde destacó que su grupo no señala a ningún funcionario, pero no puede ser que haya gente que esté sobrecargada de trabajo y otros que no. «Se trata de un problema estructural que hay que resolver», insistió el portavoz del PA, poniendo como ejemplo del bloqueo de los proyecto en el Consistorio que lleven diez meses para contratar la remodelación del Parque María Zambrano y más de un año para adquirir diversa maquinaria para el servicio de limpieza.

Méndez-Trelles exigió al cuatripartito que aclare que va a pasar con los grandes proyectos del equipo de gobierno para lo que resta de legislatura, como son el teatro de Torre del Mar, el teatro Lope de Vega, la peatonalización del centro de Vélez, el destino del convento de Las Claras, el programa Edusi y, por supuesto, el tranvía. «Estamos en enero y todavía no se ha elaborado el presupuesto municipal para este año. Al ritmo que se mueve el Ayuntamiento pasara la legislatura y todavía no se habrá podido empezar a ejecutarlo», advirtió el primer teniente de alcalde.