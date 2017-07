El Colegio de Abogados denunciará las deficiencias en los juzgados de Torrox El decano de los abogados, Francisco Lara, ayer con el alcalde de Torrox, Óscar Medina, y otros letrados / E. C. El decano anuncia escritos ante varios órganos por los problemas de falta de espacios, humedades y accesibilidad en un edificio que data de 1863 EUGENIO CABEZAS Viernes, 28 julio 2017, 00:50

Humedades, falta de espacio, barreras arquitectónicas, en un edificio sin ascensor, que data de 1863. Estos son algunas de las deficiencias con las que conviven a diario los funcionarios de los dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Torrox, que prestan servicio a un población de más de 60.000 personas, pertenecientes a las localidades de Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Sayalonga y Torrox.

Después de un año y medio de protestas, en diciembre de 2016 comenzaron las obras de instalación de un ascensor y de reparación de las cubiertas, además de la construcción de unos aseos en la planta baja. Sin embargo, los trabajos fueron paralizados a las pocas semanas por las discrepancias técnicas entre la Junta, que los financia con un coste de 74.000 euros, y el Ayuntamiento, al negarse el Consistorio a ceder un local anexo para instalar la maquinaria del ascensor.

Ante este panorama, el Colegio de Abogados de Málaga ha decidido dar un paso al frente y presentará varias denuncias por el «lamentable» estado que presenta el edificio. El decano, Francisco Javier Lara, visitó ayer los juzgados torroxeños junto al alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), para anunciar que han encargado un informe a un arquitecto para presentar las correspondientes denuncias ante los diferentes organismos.

«Es una reivindicación no sólo de los abogados, sino de toda la sociedad civil» dijo al tiempo que destacó: «Al no contar con calabozos el edificio, a los detenidos se les hace un paseíllo por las calles del pueblo, vulnerando sus derechos fundamentales. Los discapacitados, al no ser accesible el inmueble, tienen que ser llevados en volandas o tienen que salir los jueces al exterior a tomarles declaración». «Además, los juzgados presentan problemas de humedades, de climatización y no cuentan con un archivo adecuado para guardar los documentos y expedientes», agregó el decano.

La Junta replica que ha modificado el proyecto del ascensor y que las obras se van a retomar

«Es inaudito que el edificio donde se administra Justicia no cumpla con las normativas en vigor», abundó, especificando que se presentarán varias denuncias, cada una ante el órgano competente en cada caso. Por ejemplo, «las deficiencias en seguridad e higiene se denunciarán ante la Inspección de Trabajo, el incumplimiento de la normativa de accesibilidad se hará ante el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrox, y otras deficiencias se denunciarán ante la propia Consejería de Justicia y ante el Ministerio de Justicia», detalló.

Por su parte, Medina denunció que el Gobierno andaluz «en ningún momento ha tenido voluntad de mejorar esta sede judicial». «Es inverosímil que adjudicara las obras sin saber que, para instalar el ascensor, era necesario afectar a un local municipal», dijo. «No están por la labor de gastar un solo euro en estos juzgados», añadió el alcalde, quien reclamó que la Junta traslade los juzgados a otras dependencias, como los locales del aparcamiento de La Almedina o que construya una nueva sede judicial, «tal y como vienen prometiendo desde hace más de diez años».

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga apuntaron que ya se ha completado la modificación del proyecto del ascensor para no afectar al local anexo, de manera que las obras se retomarán en breve. Asimismo, lamentaron la postura del Ayuntamiento, que otorgó la licencia de obras conforme al proyecto inicial y luego se negó a ceder el local.

Respecto al traslado de las dependencias o la construcción de una nueva sede, desde la Junta explicaron que de momento no se está trabajando en esa línea, sino en la mejora de las instalaciones actuales en el Palacio de la Hoya. El edificio fue cedido gratuitamente por el Consistorio en 1992 por un periodo inicial de cinco años.