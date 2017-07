Ciudadanos abre un expediente disciplinario a su portavoz «por no cumplir directrices» E Martes, 1 agosto 2017, 00:47

c. La moción de censura en Nerja parece estar cada día más cerca. El comité de régimen disciplinario de Ciudadanos ha acordado abrirle un expediente disciplinario a la edil María Dolores Sánchez «por posible incumplimiento de las directrices emanadas de los órganos competentes del partido», tras no aceptar por escrito su relevo como portavoz, un puesto que pasa a ocupar su compañera Mari Carmen López, que sí es partidaria de aupar de nuevo al PP a la Alcaldía.

En un comunicado, C's dijo ayer que este relevo aún «no se ha verificado por la señora Sánchez». «A partir de este momento, se abrirá un periodo de alegaciones para que posteriormente sea resuelto el expediente por el comité», agregó la formación naranja. Sánchez no acudió a la última sesión plenaria, celebrada el pasado jueves, en la que el PP y la edil Mari Carmen López tumbaron el Presupuesto para 2017 elaborado por el equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos).

La todavía portavoz de C's dijo a SUR que no acudió «por razones de salud y porque mi voto no hubiera cambiado el resultado», al tiempo que apuntó que ella era partidaria de aprobar las cuentas «porque no podemos permitir que Nerja siga bloqueada, fueron razones políticas, no técnicas, ya que contaba con todas las bendiciones de los técnicos», manifestó.

Sánchez apuntó que va a estudiar «detenidamente» el documento que le ha notificado su partido con el expediente y va a meditar si presenta alegaciones, porque entiende que «no se ha justificado debidamente» su relevo al frente de la portavocía. «Es una excusa, quieren expulsarme para poder firmar la moción de censura con el PP, si me echan me pasaré al grupo de no adscritos, porque no voy a estar donde no me quieran», aseguró.