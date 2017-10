Citan como investigado al alcalde por presunta vulneración de derechos civiles El alcalde de Vélez, Antonio Moreno Ferrer. :: a. peláez El grupo municipal del PP denuncia ante lo penal al regidor tras anular un pleno extraordinario solicitado por la formación AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 24 octubre 2017, 00:30

El alcalde de Vélez, el socialista Antonio Moreno Ferrer, ha sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga este jueves 26, a las 10.00 horas, con motivo de la denuncia penal por presunta vulneración de derechos civiles interpuesta por los concejales del grupo del PP, después de que en enero pasado el regidor decidiera anular un pleno extraordinario solicitado por la principal grupo de la oposición porque los puntos no incluían propuesta de resolución.

Este mismo asunto ha motivado ya que el Tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Málaga haya dictado una sentencia dándole la razón al PP, y que el Consejo Consultivo de Andalucía haya dictado también una resolución señalando que la anulación del pleno en cuestión por parte del alcalde no procede.

El origen de ambos procedimiento judiciales se remonta a diciembre de 2016, cuando el grupo del PP, en la oposición, solicitó por escrito un pleno extraordinario con ocho puntos. Los siete primeros se referían a temas económicos: análisis de la deuda municipal hasta la toma de posesión del actual gobierno municipal, análisis de la deuda con proveedores, entidades financieras, organismos e instituciones públicas, empresas concesionarias de servicios municipales, empresa municipales y evolución de los gastos e ingresos en los presupuestos entre 2011 y 2016. El octavo punto proponía a la Junta de Gobierno Local la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

El secretario municipal requirió al PP para que subsanase los siete primeros puntos e incluyera propuestas de acuerdo, a lo que se opuso el grupo «popular» argumentando que eran de control y fiscalización. El secretario municipal comunicó a la corporación la convocatoria automática del pleno extraordinario con los puntos 1 al 7. Sin embargo, el alcalde la anuló, por lo que el pleno no se pudo celebrar. Por esta razón el PP recurrió a la vía judicial, denunciado lo sucedido ante el contencioso administrativo y ante lo penal. Paralelamente, se inició de oficio la revisión de la anulación del pleno por el Consejo Consultivo.

Este mes de octubre se ha conocido el dictamen el consejo Consultivo y con posterioridad el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Málaga. Ante esta situación el alcalde decidió convocar el pleno en cuestión para el pasado 9 de octubre, aunque ello no ha paralizado el proceso judicial por presunta vulneración de los derechos civiles que investiga el juzgado número 3 de Vélez y para el que ha sido citado el alcalde como investigado.

Es mas, el PP esta estudiando volver a acudir a la vía judicial después de que Moreno Ferrer decidiera convocar el pleno a modo de comparecencia y no de deliberación y debate como pedía el PP. La formación popular abandonó el citado pleno por no estar de acuerdo con la formula empleada por el alcalde y porque, según el portavoz «popular», ese no es el pleno que solicitó mi grupo, «fue una pantomima».

Esta es la segunda vez que el alcalde veleño, Antonio Moreno, es citado a declarar como investigado en esta legislatura. El pasado día 9 de octubre el regidor tuvo que acudir a declarar por la contratación indefinida del hijo del exgerente de la empresa municipal de la vivienda Emvipsa, también por una denuncia ante la Fiscalía del grupo popular, asunto que investiga también el juzgado número 3 de Vélez.