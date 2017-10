Citan a declarar a 34 personas como investigadas por el vertedero ilegal de Nerja En la antigua cantera del río de la Miel se acumularon 800.000 metros cúbicos de residuos desde 1998. / E. C. Una treintena de empresarios del sector de la construcción de la zona, un concejal del PP y dos exediles populares son los primeros que pasarán por el Juzgado de Torrox EUGENIO CABEZAS Viernes, 20 octubre 2017, 00:17

La bautizada como ‘operación Rubbish’ entra en una nueva fase. La investigación abierta a principios de año por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, a raíz de las denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, por la existencia durante 18 años de un vertedero ilegal de residuos en el cauce bajo del río de la Miel, en la zona oriental del término municipal de Nerja, dentro del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, afrontará en noviembre una nueva etapa, con las primeras citaciones en sede judicial para la gran mayoría de los investigados.

Según consta en una providencia del juez Joaquín Jorge Checa Vela se ha acordado citar, entre el 7 y el 30 de noviembre, «en calidad de investigados», a 34 personas, de las que 31 son empresarios del sector de la construcción de la zona. Además, están citados para acudir al juzgado el concejal del PP en la oposición, José Miguel Jimena –que fue edil de Medio Ambiente en varias de las legislaturas en las que gobernó el PP con José Alberto Armijo al frente de la Alcaldía–, y los exediles populares José Alberto Tomé –entre otras áreas ocupó la de Urbanismo e Infraestructura–, y Jonathan Méndez, que fue edil de Parques y Jardines en la legislatura de 2007 a 2011. Éste último se mostró ayer, en declaraciones a SUR, «muy tranquilo» con esta citación judicial. «Nadie me dijo nunca que allí no se pudiesen echar los restos de podas. No he hecho nada malo, no he firmado nada que no tuviera que firmar», declaró el que fuera también presidente de la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN) entre 2011 y 2013.

De momento, el juez no ha citado al que fuera alcalde entre 1995 y 2015 y actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, ni a su sucesora en el cargo, la socialista Rosa Arrabal. En la causa están siendo investigados también la edil del PP Nieves Atencia y los ediles Jorge Bravo (IU) y José María Rivas (PSOE).

En el vertedero ilegal instalado sobre una antigua cantera en desuso se acumularon, entre junio de 1998 y septiembre de 2016, alrededor de 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, sobre una superficie de unos 36.000 metros cuadrados. En ese tiempo hubo decenas de denuncias vecinales, de grupos ecologistas y de partidos políticos como IU. Además, la Delegación de Medio Ambiente abrió al menos media docena de expedientes, tanto informativos como sancionadores, de los que sobre al menos tres de ellos la propia Junta de Andalucía declaró la «caducidad» al haber transcurrido el tiempo máximo de diez meses para resolverlos, después de que el anterior gobierno del PP presentara alegaciones.

En sus escritos, el anterior alcalde decía que se trataba de una cantera que estaba siendo «restaurada» con la aportación de escombros. Armijo declaró a SUR, tras conocerse las primeras diligencias, que el vertedero era «conocido y consentido». En el pleno del pasado mes de julio achacó a «un acuerdo verbal» del entonces edil de Medio Ambiente, José Luis Pezzi –fallecido en 2006–, su puesta en marcha. El exalcalde admitió «errores». «No hicimos bien los deberes, porque los trabajos de restauración que cerró Pezzi con los empresarios, tendríamos que haber tramitado un expediente, y haber firmado un convenio, y haberlo traído al pleno o a la Junta de Gobierno», dijo en el pleno.

En la causa se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente, estafa, prevaricación, falsedad y grupo criminal

En la causa judicial se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación ambiental omisiva y prevaricación administrativa.