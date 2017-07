Cinco sitios que debes visitar en Nerja si eres un fan de ‘Verano Azul’ El municipio que acogió el rodaje de la serie entre 1979 y 1980 conserva varios escenarios que prácticamente no han cambiado en estos 37 años Los protagonistas de 'Verano Azul' en una secuencia rodada en la Dorada de Chanquete. / SUR EUGENIO CABEZAS Domingo, 2 julio 2017, 01:52

El nombre de Nerja va unido, desde hace tres décadas y media, al de ‘Verano Azul’, la mítica serie de televisión rodada allí entre 1979 y 1980, que disparó la fama internacional del municipio más oriental de la provincia y contribuyó a su promoción turística como ninguna otra campaña lo había hecho hasta entonces. 36 años después de su estreno, el serial que dirigió Antonio Mercero sigue presumiendo de ser el que más reposiciones ha tenido en la historia de la televisión española, y que se ha visto además en otros muchos países de Sudamérica, Portugal y hasta Bulgaria.

La localidad más oriental de la provincia cuenta aún con muchos de los escenarios naturales donde la inolvidable pandilla de jóvenes pasó aquel verano que forma ya parte de la memoria colectiva de nuestro país. Por eso, todavía son muchos los turistas que visitan Nerja buscando fotografiarse junto a la réplica del barco de Chanquete, La Dorada, en el Balcón de Europa, en la tasca de Frasco, o que no dejan pasar la ocasión de disfrutar de las paellas del chiringuito Ayo en Burriana. Si eres un forofo de ‘Verano Azul’ a continuación te detallamos los cinco lugares en los que puedes retroceder en el tiempo y sentirte como un protagonista más de la serie.

Para seleccionarlos y comentar sus vivencias quién mejor que el nerjeño Miguel Joven, que encarnó al personaje de ‘Tito’ en la serie cuando apenas tenía seis años. Entre 2011 y 2016 organizó las llamadas ‘Rutas de Verano Azul’, en las que este empresario y guía turístico llevaba a grupos de visitantes por algunos de estos escenarios. “Es increíble cómo la gente sigue siendo tan fanática de la serie. Lo mejor es que es una historia que no pasa de moda, porque habla de temas como el amor, las relaciones de familia y que se anticipó a su época en muchos aspectos”, sostiene Joven, que ahora está volcado con las llamadas ‘visitas exclusivas’ a la Cueva de Nerja, en grupos reducidos, y fuera del horario habitual de la cavidad.

1 El Barco de Chanquete, La Dorada

Gente posanado junto a la Dorada de Chanquete. / SUR

Situado en el parque Verano Azul, es una réplica, ya que el original se desmontó tras el rodaje. Es un antiguo barco pesquero que compró el Ayuntamiento a finales de los años noventa en Almería, y se instaló en 2001, con la inauguración del parque. Fue rehabilitado en 2014. No es visitable por dentro, a pesar de que se ha planteado en varias ocasiones esta posibilidad, pero se ha descartado por motivos de seguridad. En el parque hay además señales de cerámica con las imágenes de los protagonistas de la serie y los títulos de los 19 capítulos.

La maqueta que se usó en la serie se colocó en un acantilado junto a la playa de Burriana, un lugar que sigue estando prácticamente igual. “Mucha gente me dice que seguro que allí tienen que haberse construido viviendas, y cuando los llevo y les señalo orgulloso el sitio y les explico que allí siguen las huertas de tomates y habichuelas, se quedan muy sorprendidos”, cuenta Joven, quien cree que en esa zona se podría acondicionar un mirador con el nombre de La Dorada.

2 El Balcón de Europa

Balcón de Europa.

Es el lugar más emblemático de Nerja, su corazón turístico, algo que ya supo aprovechar Mercero, que situó allí escenas en todos los capítulos. Uno de los más recordados es el 15.º, titulado ‘El ídolo’, en el que el cantante Gonzalo Benavides interpreta a ‘Bruno’. “Es un capítulo que ya se anticipó al fenómeno de la televisión y los concursos de talentos, que han producido muchos ‘juguetes rotos’”, opina Joven. El Balcón sigue prácticamente igual, aunque en los últimos años se han instalado varias esculturas, como la del rey Alfonso XII o el homenaje a los descubridores de la Cueva, obras del artista torreño Paco Martín, y más recientemente un timón de barco.

Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la vista del casco urbano, que ha crecido considerablemente. No obstante, la belleza del entorno, con la imponente Sierra Almijara como abrigo natural, y el mar a los pies, sigue dando la sensación, al que se asoma, de estar subido en un barco, asomado al Mediterráneo, en el Balcón de Europa.

“Me gustaba sentar a los chavales que participaban en la ruta en uno de los bancos que aún siguen allí, y que salía en la serie, y decirles que ahora podían sentirse como los protagonistas de ‘Verano Azul’”, explica Joven, quien echa en falta que en la oficina de turismo municipal se ofrezca un material específico sobre estos escenarios, como el que él elaboró en 2011, con motivo de los actos por el 30 aniversario, y del que sólo se conserva un plano pegado en una pared.

3 Bar El Molino, la Tasca de Frasco

Bar El Molino, la Tasca de Frasco.

Situado en la calle del mismo nombre, es el único escenario de interior que se conserva prácticamente igual que en el metraje. Es un bar típico, en el que se sirven bebidas y tapas, y en el que hay actuaciones de flamenco, por lo que es muy frecuentado por los turistas. Los propietarios mantienen una pegatina en la puerta recordando que este espacio fue la ‘Tasca de Frasco’ en la pequeña pantalla, a propuesta de Miguel Joven. “Hasta hace apenas un año se podía ver también la fachada de la lechería de Pancho en la calle El Barrio, pero la vivienda ha sido reformada, al igual que el aspecto del callejón junto a la calle Iglesia, en el que han colocado un nuevo empedrado”, explica el guía nerjeño.

4 Playa de La Caleta de Maro

En la serie la bautizaron como 'Cala Chica'.

La bautizada como ‘Cala Chica’ en la serie está exactamente igual que hace 37 años, con sus huertas sobre el acantilado a los pies de Maro y su mezcla perfecta de arenal y rocas en los extremos. El acceso continúa pudiéndose hacer únicamente a pie, por lo que hay que dejar el coche a unos 500 metros de la playa. Allí fue donde se grabó una de las escenas más míticas: cuando Pancho llega corriendo, y entre lágrimas, anuncia la muerte de Chanquete.

5 El chiringuito de Ayo, en la playa de Burriana

Chiringuito Ayo en la playa de Burriana.

Es una parada obligada para los fans, porque allí sigue trabajando a diario, al pie del cañón, Francisco Ortega Olalla ‘Ayo’, a punto de cumplir medio siglo al frente del chiringuito que lleva su nombre. Fue el cuartel general de la serie, donde comían los actores y se grabaron varias escenas. El empresario se interpretó a sí mismo y especialmente recuerda con emoción el número 3, en el que Pancho le robaba su yegua blanca.

Miguel Joven rememora además que fue gracias a Ayo como consiguió su papel en la serie. “El chico que iba a interpretar el personaje de Tito no le gustó a Mercero y Ayo le habló de mí. Mi padre trabajaba en el chiringuito, y yo estaba todo el día por allí, me había criado con los turistas. Me hizo una prueba y le gustó”, rememora.