La frustrada moción de censura dispara los reproches entre Ciudadanos y el PP en Nerja La formación naranja tilda de «teatral» la firma del acuerdo «sin cumplir con la regeneración» y los populares replican que los de Rivera «lo rompieron de manera unilateral» EUGENIO CABEZAS Martes, 28 noviembre 2017, 00:17

La frustrada moción de censura que ultimaban PP y Ciudadanos para desbancar de la Alcaldía de Nerja a la socialista Rosa Arrabal, que gobierna en minoría desde junio de 2015 con el apoyo de IU y EVA-Podemos, ha desembocado en un cruce de duros comunicados entre los dos partidos de centro-derecha, que en pocos días han pasado, como suele decirse, del amor al odio. Tras las explicaciones que dieron los de Albert Rivera al día siguiente de la fallida cita, el pasado 13 de noviembre, cuando aseguraron que su concejala, Mari Carmen López, no acudió a la firma del acuerdo porque el PP se negó a apartar de sus cargos a los tres ediles investigados por el caso del vertedero ilegal del río de la Miel, el pasado sábado, la secretaria de Acción Institucional de la formación naranja en la provincia, Teresa Pardo, calificó de «teatral» la imagen difundida por los populares ese día en la que escenificaron la firma del acuerdo, a la espera de la rúbrica de López.

El PP respalda a sus ediles investigados por el caso del vertedero: «No incurrieron en infracción penal alguna»

«Lógicamente paralicé la negociación a la espera de ver la reacción del PP», aseguró a la agencia Europa Press la también diputada provincial de C’s. «El PP tendrá que explicar a los nerjeños por qué prefiere mantener sillones a un acuerdo de moción de censura con más de 50 puntos beneficioso para el municipio», aseguró. Pardo dijo que al acuerdo perseguía «descongestionar» asuntos como el El Playazo o la reducción de impuestos para los nerjeños. «Había un acuerdo cerrado, pero siempre pendiente de la regeneración política», reiteró.

Por su parte, desde el PP recordaron que ya comunicaron el pasado mes de junio a la formación naranja que no aceptarían apartar a sus concejales investigados, «y entonces no fue obstáculo para continuar con la negociación, que Ciudadanos rompió de manera unilateral», apostillaron. «El PP de Nerja reitera el respaldo a los compañeros actualmente investigados desde el convencimiento de que en sus actuaciones no incurrieron en infracción penal alguna», recalcaron, añadiendo que ninguno de ellos «han tenido familiares trabajando en el vertedero del río de la Miel, circunstancia que sí concurre en Ciudadanos». Por ello, pidieron a Pardo que «adopte medidas de regeneración política en su propio partido y después predique con el ejemplo».