El bipartito lleva a pleno el concurso para la gestión de la piscina cubierta de Rincón de la Victoria Imagen de la última visita institucional a las obras, a finales del mes pasado, cuando estaban al 95%. :: e. c. PP, PA y la edil de Cs esperan contar con el apoyo del nuevo concejal no adscrito para sacar adelante el pliego de condiciones del complejo EUGENIO CABEZAS Martes, 26 diciembre 2017, 10:53

Después de más de una década de promesas incumplidas y trámites que no se completaban, comienza la cuenta atrás para que Rincón de la Victoria cuente con su primera piscina cubierta municipal, que funcionará bajo un sistema de concesión administrativa a una empresa privada especializada. Tras realizar el Ayuntamiento una inversión de 3,8 millones de euros, financiada exclusivamente con fondos municipales, en la construcción del complejo deportivo, que ya está finalizado, el equipo de gobierno bipartito, de PP y PA, con el apoyo de la ya única edil de Ciudadanos, Elena Aguilar, llevará al pleno ordinario de este mes, previsto para mañana, la aprobación del pliego de condiciones administrativas para el concurso de gestión de la primera piscina cubierta.

Nuevamente, tal y como ya ocurrió con la aprobación del presupuesto local de 2018, este pasado jueves, la decisión estará en manos del hasta la semana pasada concejal naranja y ahora edil no adscrito, Óscar Campos. Si las cuentas salieron adelante gracias a su respaldo a última hora, ya que PSOE, Ahora Rincón-Podemos, IU y el otro concejal no adscrito, Antonio Pérez, las rechazaron, en esta ocasión, el edil vuelve a mantener la misma estrategia de no desvelar el sentido de su voto hasta que se celebre la sesión. «Tengo que leer y estudiar bien toda la documentación», aseguró a SUR el pasado viernes.

«Espero que todos voten igual por el bien del municipio y dejen de hacer políticas partidistas, ya que fueron ellos los que encargaron el estudio de gestión», reflexionó Campos. El proyecto para que Rincón de la Victoria disponga de su primera piscina cubierta se remonta a más de una década. La iniciativa no pudo concretarse hasta la pasada legislatura, cuando el anterior gobierno del PP, con mayoría absoluta, y Francisco Salado al frente, negoció un convenio con la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para ejecutar las obras, con un coste de 3,8 millones de euros, a financiar en varias anualidades. Sin embargo, los trabajos no pudieron comenzar, de manera efectiva, hasta febrero de 2016, con el cuatripartito (PSOE, Ahora Rincón-Podemos, IU y PA) en el gobierno. A finales del pasado mayo, cuando ya se había registrado la moción de censura que desbancó a la socialista Encarnación Anaya de la Alcaldía rinconera, se encargó un estudio de viabilidad, para determinar qué modelo de gestión era más favorable: público, privado o mixto.

El concurso público fijará un periodo inicial de adjudicación de 25 años y un canon mínimo de 12.000 euros anuales

Apertura prevista en marzo

El gobierno bipartito, de PP y PA, con el apoyo de Cs, ha apostado por el privado, algo que no satisface a la oposición. Sin embargo, el alcalde rinconero, Francisco Salado (PP), dijo que es «la mejor opción» dada la delicada situación económica del Ayuntamiento, «tal y como confirma el estudio de viabilidad». Así, desveló que el pliego de condiciones fija un periodo inicial del contrato de 25 años, y un canon mínimo de 12.000 euros anuales. Además, se puntuarán más todas las mejoras que se hagan en el recinto, con nuevas instalaciones deportivas anexas, como pistas de pádel, así como la rebaja de las tarifas de la piscina para los empadronados.

El regidor no quiso aventurar plazos para la apertura del complejo, pero estimó que si mañana se aprueba el pliego, y se reciben las ofertas, las instalaciones podrían entrar en funcionamiento antes del próximo mes de marzo. Las nuevas instalaciones, con una superficie 6.158,28 metros cuadrados, están en la zona de Huerta Julián. Constan de tres niveles: la planta baja alberga dos piscinas; una de ellas polivalente con seis calles de 25 metros de longitud y un ancho de 16,85 metros, y una segunda piscina de enseñanza de 8 metros de ancho por 16,85 de largo. El recinto dispone además de 'spa', gimnasio, vestuarios, 'parking', aseos y cafetería.