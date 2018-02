El Ayuntamiento de Arenas nombrará Hijo adoptivo al pintor Evaristo Guerra El acto tendrá lugar el miércoles 28 con motivo del Día de Andalucía AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 14 febrero 2018, 14:03

El próximo 28 de febrero el conocido pintor velaño Evaristo Guerra será nombrado hijo adoptivo del municipio de Arenas, aprovechando la celebración del día de Andalucía en la localidad. “La relación de Evaristo Guerra con nuestro pueblo viene desde muy atrás. Comenzó en 1968 cuando se casó con nuestra vecina María Adela Pareja Campos”, ha señalado el alcalde de Arenas, Laureano Martín en un comunicado, en el que recuerda que el enlace matrimonial tuvo lugar en la Parroquia de Santa Catalina Mártir, de estilo mudéjar, junto al antiguo alminar de época musulmana. En el interior de dicha Iglesia hay algunas esculturas de interés como la Virgen del Rosario, obra anónima del siglo XVIII, y las tallas que desfilan en las procesiones de Semana Santa.

Asimismo, Martín ha declarado que en el baptisterio de la iglesia se conserva uno de los primeros murales que pintó Evaristo Guerra, de quien ha destacado entre otros logros que en 1972 fue Premio Nacional Blanco y Negro con el mural “Dos kilómetros para un pueblo”, una obra en la que se refleja la carretera que va desde Vélez al pueblo de su mujer, “que tenía un monte muy bonito repleto de almendros verdes», ha afirmado el pintor.

Arenas y sus paisajes salen en diversas ocasiones en su obra pictórica de Evaristo Guerra, según el regidor, que ha señalado que ello se ve clara y especialmente en las obras “Sueños de mis raíces”, de 1999, donde se refleja la entrada del pueblo con el mirador de Los Arcos; y “Recuerdos de mi juventud”, de 2002, donde está plasmada la antigua Plaza del Mercado”.

La teniente de Alcalde, Ángela Pérez, no ha querido dejar pasar la ocasión de recordar que en el año 1989 se comenzó a celebrar un Premio de Pintura en Arenas al que Evaristo Guerra dio nombre y formó parte del jurado de forma desinteresada.

En 2002 diseñó la etiqueta para las botellas de aceite de la Cooperativa Santa Catalina Mártir de Arenas con una de sus típicas pinturas de olivos, etiqueta que se sigue usando en la actualidad.

Evaristo Guerra se ha mostrado muy agradecido “porque desde que me casé he mantenido un lazo muy especial con Arenas, un pueblo al que le tendré siempre un gran cariño. Agradezco y valoro también que me hayan comunicado este distinción el Día de San Valentín, porque sin el amor de mi mujer no sería nada”.