El PP apremia a Ciudadanos a firmar la moción de censura para desalojar al tripartito de PSOE, IU y Podemos en Nerja El vicepresidente de los populares insiste en que Armijo dará «un paso a un lado» para que la nueva regidora sea la portavoz municipal, Gema García EUGENIO CABEZAS Viernes, 11 agosto 2017, 00:07

«Seguimos a la espera de Ciudadanos, son ellos los que tienen que mover ficha para sacar del bloqueo y de la parálisis a Nerja». Con estas palabras apremió el vicepresidente provincial del PP, alcalde de Rincón de la Victoria y vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, en declaraciones a SUR, a la formación naranja a reactivar «cuanto antes» las negociaciones para interponer una moción de censura que desbancaría a la socialista Rosa Arrabal del primer sillón municipal nerjeño, en el que gobierna en minoría junto a IU y EVA-Podemos.

Tras el anuncio adelantado por este periódico de que la portavoz de la formación naranja, María Dolores Sánchez, ha solicitado su paso al grupo de no adscritos, después de ser expedientada por su partido al no acatar las órdenes de ceder la portavocía a su compañera Mari Carmen López, el responsable político de la formación popular en la Axarquía apuntó que ya no debe haber impedimentos para que se culminen las negociaciones iniciadas a comienzos de este año. Así, insistió en que la propuesta del PP es que la portavoz municipal, Gema García, sea la nueva alcaldesa, tras «la decisión generosa» del que fuera alcalde durante 20 años, José Alberto Armijo, «de dar un paso a un lado».

«Nuestra oferta sigue siendo esa, Armijo es un hombre de palabra y un caballero y ha decidido echarse a un lado para facilitar el acuerdo», manifestó Salado, quien aseguró que no tiene «constancia» de que el actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías haya cambiado de opinión y sea ahora reacio a ceder su puesto en favor de Gema García.

Preguntado sobre el futuro de la dirección local del PP nerjeño, que deberá celebrar su congreso antes de que termine el año, Salado apuntó que «como en otros muchos pueblos aún está pendiente la fecha y quién será el candidato a la presidencia». «Si se culmina la negociación para la moción de censura y ésta sale adelante, ya se dará el siguiente paso», afirmó.

Efectos del ‘caso vertedero’

Interrogado sobre la posible influencia de las diligencias judiciales abiertas en Torrox por el vertedero ilegal de Nerja, en el que están siendo investigados Armijo y otros cuatro ediles y exediles del PP, Salado consideró que «debe prevalecer la presunción de inocencia y no se debe pararse el acuerdo por esas circunstancias».

«Armijo es un hombre de palabra y un caballero y ha decidido echarse a un lado», sostiene Salado

Por su parte, fuentes de la formación naranja dijeron que no tiene «confirmación oficial» del paso de Sánchez a no adscritos. Sobre la moción de censura apuntaron que «no hay novedades» y que no se está trabajando en ella en estos momentos», pese a haber tumbado el presupuesto.