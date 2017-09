Antonio Moreno Ferrer: «La visión de ciudad que tengo cara al futuro es que el tranvía sea un tren litoral» Antonio Moreno Ferrer, en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento. : / Agustín Peláez Alcaldes ante el nuevo curso Antonio Moreno Ferrer Alcalde de Vélez-Málaga. Confía en un final de mandato con numerosas inversiones y se muestra dispuesto a repetir como candidato a la Alcaldía AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 26 septiembre 2017, 00:31

La primera mitad de su mandato no ha sido fácil, ya que buena parte no ha contado con mayoría absoluta, lo que ha resuelto incorporando al ejecutivo al único edil no adscrito de la corporación. Con el fin de mejorar la gestión, está trabajando en una nueva reordenación de las delegaciones entre los ediles del PSOE.

Sus retos hasta final de legislatura Poner en marcha el tranvía, parado desde 2012. Es una de sus prioridades como alcalde y del equipo de gobierno, aunque todavía no ha logrado fijar una hoja de ruta. Su proyecto es convertir el tranvía en un tren litoral. Hacer realidad la peatonalización del centro de Vélez ciudad con el fin de revitalizar el casco histórico, transformar el comercio y crear empleo. La primera fase abarca desde Carmelitas a calle Pilarillo. Teatro-auditorio de Torre del Mar, presupuestado en 9,5 millones de euros. La idea es ejecutarlo mediante un plan plurianual de, al menos, cuatro años, entre 2017 y 2021. Hará la veces de teatro y palacio de ferias y congresos.

–¿Qué destaca de la primera mitad del mandato?

–La atención a las personas y el intentar, a través de los presupuestos, igualar a los territorios del municipio. Nosotros decíamos fundamentalmente que íbamos a dedicarnos a las personas y eso se puede comprobar con el incremento en los presupuestos del Ayuntamiento y con el peso específico de la concejalía de Bienestar Social y la Oficina de Defensa de la Vivienda. Por otro lado, hemos hecho inversiones importantes y vamos a seguir haciéndolas para que todos los territorios tengan las mismas oportunidades.

–¿Qué ha sido lo más complicado?

-Que nos encontramos la casa administrativamente no bien ordenada para lo que es un municipio de gran población. Estos municipios tienen en la Junta de Gobierno Local centralizadas las decisiones y no en los plenos, y para eso hace falta una infraestructura que todavía no tenemos. Hemos creado algunos puestos como la dirección general y la asesoría jurídica, pero nos falta un interventor contable y otros órganos de apoyo al gobierno municipal.

–Y el haber estado en minoría un tiempo, ¿ha frenado la gestión?

–La verdad es que no. Tengo que agradecer a todos los grupos políticos, incluido IU, más los grupos del equipo de gobierno y al concejal no adscrito, que en el momento en el que las cuestiones que se planteaban y que eran buenas para Vélez-Málaga, como los presupuestos, han sido aprobados, y por tanto refrendados unos ejes políticos para el municipio para poder aplicarlos. Ahora tenemos casi 13 millones de euros, más 10 de Edusi, y estamos iniciando los expedientes para poder, durante el próximo año, empezar a acometer obras.

La letra pequeña Renuncia a la jubilación. Tiene 67 años y renunció a la jubilación tras acceder a la Alcaldía. Ha sido técnico del Patronato Provincial de Recaudación. Concejal en 1983. Fue edil en el Ayuntamiento por el PSOE desde 1983 a 1987 y desde 1999 a 2004. Delegado de Agricultura. Fue delegado provincial de Agricultura de la Junta desde 2004 a 2010.

–¿Cuál es el objetivo que se marca para lo que resta de mandato?

-Poder llevar a cabo la mayor parte de proyectos para reactivar el empleo y transformar la ciudad, con la peatonalización del centro, y hacer más atractivo vivir en Vélez-Málaga.

–¿La peatonalización va a ser una realidad esta legislatura?

–Por supuesto. Lo vamos a hacer en dos o tres tramos. Ya hay uno que va desde Carmelitas a Pilarillo. Tenemos el proyecto delimitado y estamos con el tema de la infraestructura. Están decididos elementos como solería y bancos, y ahora se está viendo el tema de las cotas. Para este mes de octubre nos entregarán el proyecto y comenzaremos el inicio de expediente para licitarlo y en tres o cuatro meses, espero que para antes de la primavera, esté comenzada la obra. Lo que perseguimos es revitalizar el centro histórico, transformar la ciudad y que el comercio sea más pujante, y crear más empleo.

–Y el tranvía, ¿qué papel juega y cuál es su situación?

–Siempre lo hemos dicho, es un elemento vertebrador. Yo no hablo de un tranvía entre Vélez y Torre del Mar, sino de un tranvía ambicioso. Hemos visto como Torremolinos se integraba en el consorcio de transporte y que el Ayuntamiento de Málaga haya pensado en Vélez-Málaga también para que la zona, de común acuerdo, hagamos estudios para ver esa posibilidad. La visión de ciudad cara al futuro es que el tranvía sea un tren litoral. La situación es que estamos haciendo un informe de viabilidad para volver a ponerlo en marcha. Tenemos pendiente un convenio con la Consejería y sobre el arreglo de la infraestructura tendremos que tomar una decisión en este presupuesto para que no se retrase la puesta en funcionamiento. Espero que para final de octubre las decisiones sobre el tranvía para reactivarlo estén tomadas.

–¿Qué otros proyectos destaca?

-El teatro de Torre del Mar, que será más que un teatro, porque va a integrar otros servicios. Y por otro lado, la recuperación del edificio Mercovélez para celebrar congresos y encuentros es también muy importante para nosotros y es un proyecto que ya tenemos y que sacaremos a licitación. Estábamos pendientes de una subvención para el tejado, que es de uralita, y que cuesta 600.000 euros, pero en el presupuesto hay dinero y en las cuentas del año que viene pondremos más para empezar la obra.

–¿Para cuándo el borrador del nuevo PGOU?

–Hemos contratado los servicios externos para los informes que se necesitan y esperemos que podamos en la próxima primavera tener el borrador para comenzar la aprobación provisional.

–¿Cuál va a ser su política para atraer hoteles al municipio?

-He mantenido contactos con varias empresas y vamos a ver si somos capaces de impulsar dos parcelas hoteleras que tenemos. La han estado viendo, estamos analizando el canon que podría suponer y una ha demostrado mucho interés en instalarse.

–¿Piensa volver a presentarse como candidato a la Alcaldía?

–Sí. Siempre que el partido me lo pida y mis compañeros militantes y otros que no sean de aquí. Para mí era una ilusión. Sigo teniendo la misma que el primer día, tengo ganas y siempre se dice que cuatro años se quedan cortos para terminar determinados proyectos, y que ocho años parece que es lo ideal. Yo estoy en ello y va a depender de lo que diga el partido. Además, uno lleva tiempo en esto como para evaluar o valorar si la calle está contenta o no.