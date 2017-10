Una antigua web del PSOE de Vélez, convertida en una tienda on line de ropa Detalle de la web psoevelezmalaga.es. El cambio de dominio de '.es' a '.com' es la causa por la que todavía existe una web de la formación en la que se ofrece vestimenta y calzado AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 6 octubre 2017, 12:39

Los militantes y simpatizantes del PSOE en Vélez-Málaga que intentan acceder a la web del partido en el municipio (www.psoevelezmalaga.es)) se han encontrado con la sorpresa de toparse con un portal convertido en una tienda on line de ropa de una conocida marca. Aunque la primera impresión es que han hackeado la página, según ha explicado el partido, el motivo es el cambio de dominio. La formación ha cambiado de '.es' a '.com' , de modo que el anterior ha sido adquirido por una empresa que mantiene la dirección de psoevelezmalaga.es, pero ofrece ropa on line.

El asunto ha pillado por sorpresa a los responsables de la formación en la localidad, que esta mañana no se podían explicar lo sucedido.

El cambio de dominio de '.es' a '.com' es lo que provoca que los militantes y vecinos que utilicen la antigua dirección de la web del partido (www.psoevelezmalaga.es), en lugar de la nueva (www.psoevelezmalaga.com) se encuentre con una tienda de ropa digital y no con el portal de la formación política.

Según la secretaria general del PSOE, la ejecutiva está tratando de contactar con el nuevo propietario del dominio anterior de la web para que cambie la dirección, ya que muchas personas piensan que lo que ha sucedido es que han hackeado la página de los socialistas veleños.