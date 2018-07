El alcalde de Vélez-Málaga ratifica en su puesto al jefe de la Policía Local investigado por adjudicaciones fraudulentas Antonio Moreno Ferrer y Andrés Montoya, en la toma de posesión como jefe policial en marzo de 2017. / Eugenio Cabezas Antonio Moreno Ferrer insiste en que desconocen los indicios que hay contra José Andrés Montoya de Hombre al estar las actuaciones judiciales bajo secreto de sumario EUGENIO CABEZAS Miércoles, 4 julio 2018, 14:14

El intendente jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga, José Andrés Montoya de Hombre, seguirá trabajando en su puesto con normalidad, a pesar de que ayer se vio salpicado en el marco de una macrooperación contra el amaño de adjudicaciones fraudulentas. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de la capital de la Axarquía, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), saliendo al paso de las críticas de PP e IU, que le habían pedido en las últimas horas que apartase de sus funciones al funcionario público hasta que se aclaren las acusaciones.

El regidor veleño ha explicado a los periodistas que no tienen «datos ni indicios» de porqué está siendo investigado este mando policial en el marco de una operación dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Badalona en la que se han practicado 92 registros y realizado 39 detenciones, entre ellas alcaldes de PSOE, PP y Ciudadanos y jefes de la Policía Local de varios municipio del país.

«No hay obras o servicios contratados con este ayuntamiento con la empresa investigada», ha reiterado Moreno Ferrer, quien ha apuntado que hasta que no se levante el secreto de sumario no van a poder conocer las acusaciones que pesan contra el jefe policial o las áreas de contratación del Consistorio veleño. El alcalde ha mantenido esta mañana una reunión con Montoya de Hombre, quien ha acudido a trabajar «con normalidad».

El regidor ha explicado que ha solicitado un informe a los servicios jurídicos para conocer si la continuidad del jefe policial incumple algún precepto del reglamento. «De momento, me han trasladado verbalmente que no», ha avanzado. «Deberá seguir ejerciendo hasta que no haya nada inculpatorio o nada que nos lleve a tener que apartarlo», ha añadido.

Sobre la petición de la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces, el alcalde veleño ha dicho que la celebrarán «en breve» para analizar las alegaciones al Presupuesto de 2018, que está pendiente de su aprobación definitiva. «Me parece una gran incoherencia que el PP pida prudencia para no manchar el nombre de Vélez-Málaga y seguidamente solicite que lo apartemos del puesto», ha considerado.

Montoya de Hombre fue trasladado ayer a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Torre del Mar, aunque al estar el asunto bajo secreto de sumario los agentes intervinientes, de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), no le realizaron ninguna pregunta. Tan solo le dieron la posibilidad de expresar lo que quisiera, según explicó ayer a SUR su letrada, Susana Sánchez. «Dado que no conoce lo que se investiga ni tampoco sabe por qué se le investiga no ha dicho nada. Tan sólo ha expresado su intención de colaborar en todo, aunque ha insistido en que no conoce nada de la empresa ni de la causa», agregó.