El alcalde, a juicio en marzo de 2018 por vulnerar los derechos cívicos de la oposición Viernes, 28 julio 2017

c.El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (Por Mi Pueblo), se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el próximo 20 de marzo de 2018, en un juicio por dos presuntos delitos contra los derechos cívicos, al negar documentación a la oposición en el Ayuntamiento. El fiscal pide para él siete años y seis meses de inhabilitación (tres años y nueve meses para cada delito), mientras que la acusación particular solicita 17 años y seis meses de inhabilitación.

Los hechos se remontan a 2010 y son fruto de una denuncia del entonces portavoz del PSOE, Manuel Ruiz Cazorla, por no contestar el alcalde varios escritos de éste solicitando documentación sobre contratos de trabajo y pruebas de acceso de determinados trabajadores al Ayuntamiento. Según la acusación particular, el alcalde no sólo no contestó las peticiones de información en el plazo fijado por la normativa, sino que además impidió el acceso a la misma cada vez que Ruiz acudió al Consistorio.