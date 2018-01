Absuelven al exdirector de un instituto juzgado por acoso laboral a otro docente La sentencia no considera probado que el profesor cometiera «actos hostiles o humillantes» hacia su compañero de profesión E. CABEZAS. Jueves, 25 enero 2018, 01:06

::El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha absuelto al exdirector del IES Alfaguar de Torrox que fue juzgado el pasado mes de noviembre por un presunto delito de acoso laboral a un compañero, un docente de Matemáticas, entre 2011 y 2013. La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, considera que los hechos probados no son constitutivos de este delito, «ya que la condición del acusado como director le confiere una situación de superioridad, ostentando además la potestad disciplinaria en el centro escolar».

«En segundo lugar considera el juzgador que no se le infiere la comisión por el acusado de la ejecución material de una reiteración de actos hostiles o humillantes hacia la persona del profesor, ni se le ocasiona al mismo una situación grave de acoso». «La cuestión queda reducida a las versiones contrapuestas de las partes, a las diferencias de criterio en cuanto a la forma y castigo con el que deben ser solucionados los altercados producidos en el centro escolar, sin que exista ilícito penal», añade el juez.

En este procedimiento, el Ministerio Fiscal no apreció delito, solicitando la absolución del acusado, que ha estado representado por el despacho Ruiz Rey Abogados de Torremolinos. La acusación particular, por su parte, pedía dos años de prisión para el exdirector y el pago de una indemnización de 12.067,61 euros. «Se considera por este juzgador que en el presente supuesto, no se cuestiona que el perjudicado haya padecido estas situaciones de alumnos indisciplinados, problemáticos, que le faltaban al respeto, y que ello le provocó serios problemas de salud, pero la forma, el modo y las sanciones que el director adoptó podrán ser o no compartidas en cuanto a su mayor o menor dureza, o en cuanto a la aplicación de mayor o menor labor de mediación, pero no se atisban actos de hostigamiento, de humillación o de acoso hacia el profesor», añade el fallo judicial.