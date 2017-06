El vertedero ilegal de Nerja: 18 años de un desastre ambiental que era 'vox populi'

El 90% de los 85 kilómetros cuadrados que conforman el término municipal de Nerja están incluidos dentro del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama o del paraje natural de los Acantilados de Maro Cerro-Gordo. Su privilegiada ubicación, entre el mar y la montaña, lo han convertido en un destino turístico de primer orden a nivel nacional, desde principios de la década de los sesenta del pasado siglo. Sin embargo, la localidad más oriental de la provincia no puede presumir igualmente de la gestión que ha hecho de este entorno en muchos aspectos.

Más allá del lamentable honor de ser el único gran municipio del litoral malagueño que sigue vertiendo directamente al mar sus aguas sin depurar, toda vez que las obras de la primera estación depuradora acumulan décadas de retrasos y están paradas cuando se encuentran al 76% de ejecución por los problemas financieros de la empresa adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam, que está al borde de la suspensión de pagos, esta semana saltaba a los medios de comunicación la bautizada como ‘Operación Rubbish’ (basura en inglés), considerada hasta ahora el mayor golpe a la gestión irregular de los residuos en España. En el punto de mira del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que lleva el caso, está el vertedero ilegal del río de la Miel, ubicado en una antigua cantera situada en el curso bajo de este cauce, en la parte oriental de la localidad axárquica.

En la zona se han acumulado desde 1998 alrededor de 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos (plásticos, restos de podas, escombros, pinturas, vehículos antiguos, chatarra, etc.), sobre una superficie de unos 36.000 metros cuadrados, hasta que fue clausurado por orden del Seprona y de la Junta de Andalucía en septiembre de 2016, después de 18 años de denuncias vecinales, de grupos ecologistas y de partidos políticos como IU. Además, la Delegación de Medio Ambiente ha abierto en este tiempo al menos media docena de expedientes, tanto informativos como sancionadores, aunque se desconoce porqué no se concluyeron ni conllevaron el cierre de la instalación.

A raíz de su clausura, el pasado septiembre, se inició la operación de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente que, por el momento, se ha saldado con 37 personas investigadas, de las que 12 fueron detenidas para tomarles declaración –en su mayoría empresarios del sector de la construcción. En la causa se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.

Entre los políticos que han pasado por la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, en calidad de investigados, sobre esta auténtica vergüenza medioambiental, están la alcaldesa, la socialista Rosa Arrabal, que accedió al cargo en junio de 2015; su antecesor en el cargo durante 20 años, entre 1995 y 2015, el actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo; cinco ediles y exediles del PP, entre los que están los actuales concejales populares José Miguel Jimena y Nieves Atencia; y los concejales de Infraestructura, José María Rivas (PSOE), y de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU). Además, hay dos cargos de la Junta de Andalucía investigados: el delegado provincial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, y una exsecretaria provincial de esta consejería, con iniciales C. M. C.

El anterior alcalde autorizó los vertidos en 1998 «por razones de urgente necesidad»

Ante este panorama surgen numerosos interrogantes: ¿cómo es posible que un desastre medioambiental de este calibre no fuese detectado con anterioridad y precintado? ¿Por qué los expedientes de la Junta no conllevaron su cierre? ¿Tenía realmente autorización de la Administración andaluza, tal y como han venido sosteniendo, en los últimos años, los políticos del PP? Muchas preguntas para las que aún no se tienen respuestas.

Lo único cierto es que el vertedero del río de la Miel era algo ‘vox populi’, es decir, «conocido y consentido», como sostuvo a SUR el que fuera alcalde nerjeño durante dos décadas, José Alberto Armijo, quien tal y como desveló ayer en exclusiva este periódico, aparece como el ‘impulsor’ del mismo en un documento fechado el 16 de junio de 1998, en el que el entonces regidor nerjeño se escuda en «razones de urgente necesidad» para autorizar la descarga de escombros sobre los terrenos que conforman la cantera, «debiendo usted emplear tales materiales en las labores de restauración del espacio afectado por la misma», en alusión al anterior adjudicatario de la concesión, que fue anulada por el pleno en agosto de 1997.

Armijo sostuvo que este documento «siguió las indicaciones de los servicios jurídicos municipales». Al año siguiente la Junta remitió un documento pidiendo explicaciones al Ayuntamiento, a raíz de una denuncia vecinal. En 2004 el Consistorio consigue una autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del Sur, dependiente entonces del Ministerio de Medio Ambiente, para proceder a la restauración de la antigua cantera, en la que se establece que los trabajos «se iniciarían en el plazo de tres meses y deberán quedar terminados en el de un año». Armijo sostuvo que este permiso «debió prorrogarse, que yo recuerde nunca nos pidieron el cese para la restauración».

Derecho a no declarar

En la causa hay 26 empresarios investigados, a los que el juez ha embargado 191 propiedades, que suman un valor de 5 millones de euros. Se les acusa de crear, presuntamente, una sociedad para gestionar el vertedero, ahorrándose así los costes del correcto tratamiento de los residuos, lo que habría supuesto un fraude valorado en 2,5 millones de euros en los informes elaborados para el Seprona por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía. Además, estos expertos han cifrado en 10,7 millones de euros el coste de la restauración del vertedero.

Según ha podido saber SUR, la práctica totalidad de los empresarios se acogieron a su derecho a no declarar ante el Seprona. No obstante, en privado algunos de ellos señalan directamente al Ayuntamiento como «cooperador necesario» en todo este asunto, «por acción y/o por omisión». De hecho, más de uno, al enterarse del embargo de sus bienes ha asegurado: «Si caigo yo, caemos todos».

La repercusión de esta operación ha desencadenado una auténtica tormenta política, social y empresarial en Nerja, un municipio que había vivido en absoluta calma en las dos últimas décadas, merced a las cuatro mayorías absolutas conseguidas por Armijo entre 1999 y 2011. La sombra de la moción de censura, que viene planeando sobre el Ayuntamiento desde comienzos de año, especialmente desde que el exalcalde comunicó su disposición a no ser el candidato, cediendo el puesto a la portavoz de su partido, Gema García, parece haberse alejado, al menos, por el momento. En la dirección regional del partido naranja no quieren que este feo asunto les salpique. De hecho ayer el partido pidió que se aparte a todos los cargos políticos que están siendo investigados, de PSOE, IU y PP. Se da la circunstancia que una de las dos ediles naranjas, Mari Carmen López, que es además favorable a firmar la moción con el PP, es una de las víctimas ‘colaterales’, ya que su marido está entre los empresarios embargados. López ha asegurado a SUR: «Que cada palo aguante su vela».

Para colmo, el del río de la Miel no es el único gran vertedero ilegal existente en Nerja. En la zona de Barranco Viejo-Loma de las Vacas, cerca del casco urbano, se acumulan otros 9.900 metros cúbicos de basuras, en terrenos privados. El tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos) presentó el mes pasado una denuncia en la Fiscalía por estos hechos, que se remontan al menos a 2007. El PP acusó a la Junta, pero en 2014 pagó una sanción de 6.010 euros fijada por Medio Ambiente.