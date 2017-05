El PSOE dice que está dispuesto para formar un nuevo gobierno en Torrox

Con un equipo de gobierno del PP en minoría en el Ayuntamiento de Torrox desde el inicio de la legislatura, ya que sólo cuenta con seis de los 17 concejales que conforman la corporación municipal, los tambores de una posible moción de censura no han dejado a planear sobre el Consistorio torroxeño. Sin embargo, las fuertes discrepancias existentes entre PSOE e IU, han impedido y siguen impidiendo cualquier acuerdo al respecto.

Álvaro Bazán, elegido presidente de TU tras la dimisión de Pérez El único concejal de Torrox Unido (TU), Álvaro Bazán, se ha convertido en el nuevo presidente de la plataforma ciudadana Torrox Unido tras la reciente renuncia al cargo de José Pérez. La nueva directiva de TU está integrada, además de por Bazán, por Andrés Rico, como vicepresidente, Francisco Contreras, como secretario, Emilio González, de tesorero, e Inmaculada Pérez, Dory Cervantes y Francisco Castro como vocales. Según Bazán, si no se están manteniendo encuentros en Torrox para avanzar en una posible moción de censura es por la falta de entendimiento y los personalismos existentes en PSOE e IU.

La actual configuración política del Ayuntamiento (PP, seis ediles; PSOE, cinco; IU, tres; Fusión de Ciudadanos Independientes -FUCSI-, dos y Torrox Unido, uno), hace necesario que en cualquier de las dos alternativas posibles para arrebatar la Alcaldía del municipio al «popular» Óscar Medina deban participar obligatoriamente PSOE e IU más un tercer grupo. Pero sin una u otra formación cualquier intento está llamado al fracaso. Desde Izquierda Unida se ha puesto siempre como exigencia para negociar con los socialistas la dimisión del exalcalde FranciscoMuñoz y la edil María Estrella Tomé.

A pesar de ello y a punto de llegar ya al ecuador de la legislatura, el portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, dijo ayer que su grupo sigue defendiendo la necesidad de propiciar un cambio en el gobierno municipal dada la parálisis y el desgobierno que atraviesa el municipio desde hace dos años. Un llamamiento que dirigió al resto de los grupos de la oposición (IU, FUCSI y TU).

«Tenemos cinco concejales dispuestos, voluntad y disposición, pero el tiempo juega en contra, por lo que si no alcanzamos un acuerdo la posibilidad de una moción de censura se irá desvaneciendo», advirtió.

Muñoz culpó a IU de no querer sentarse con su formación política para tratar de alcanzar un consenso. «No tienen voluntad de sentarse y no tiene razón de ser cuando no se ha hablado ni se ha hecho nada. IU no quiere hablar con nosotros y Torrox necesita un cambio de gobierno», manifestó Muñoz, para quien la formación de izquierdas, mientras no quiera dialogar, será «la muleta que sostiene al PP y un gobierno de derechas en el Ayuntamiento».

Para el portavoz del PSOE, la exigencia de IU de que tanto él como su compañera de grupo María Estrella Tomé dimitan no es más que una excusa. «Ante esta exigencia mi mensaje ha sido siempre que hablemos primero de qué vamos a hacer y después de quiénes y cómo. Para qué hablar de otras exigencias si no nos ponemos de acuerdo en lo primero», señaló Muñoz.

El portavoz del grupo municipal de IU, Antonio Toro, sigue manteniendo la postura de no hablar de moción de censura con el PSOE. Así, insistió en que no va a propiciar un nuevo gobierno municipal en el que participe la formación socialista, por entender que el PSOE ha desarrollado «las peores políticas en el Ayuntamiento».

Toro declaró que si no hay entendimiento es porque «Muñoz y Tomé no se han ido».