El consejero de Medio Ambiente: «El trasvase de Iznájar a la comarca Norte es esencial»

“No hablamos de agua para riego, sino de abastecimiento en un buen número de municipios de la comarca de Antequera y mi intención es hacer ver al Gobierno que estamos ante una necesidad muy importante”. Con esta palabras el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha defendido hoy en Antequera, con motivo de su presencia en la asamblea anual de Asaja Málaga, la necesidad de desbloquear el trasvase de agua desde el embalse de Iznájar (Córdoba) hasta la comarca norte de cinco hectómetros cúbicos para abastecimiento, pero que permanece en punto muerto ocho meses después de que se elevara al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la petición de autorizar esta transferencia de agua y la declaración de interés general de las obras correspondientes.

Fiscal ha calificado de “esencial” el trasvase de Iznájar hasta la provincia para intentar facilitar la recuperación los acuíferos de los que se abastecen los municipios de la comarca norte.

Para el consejero, el problema obedece a que los acuíferos no se recargan “porque no llueve o no lo hace los suficiente. Sin embargo, tenemos un embalse de 900 hectómetros cúbicos a una distancia bastante cómoda para realizar un trasvase y eso es esencial”, ha insistido Fiscal, que ha defendido que el agua sea tema de Estado “en el que no debería haber confrontación”.

El titular de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en Andalucía ha asegurado que “en la comunidad andaluza agua hay, pero que hay que distribuirla bien. Hay que coger el toro por los cuernos y afrontar el planteamiento de ir a un mejor reparto”, a la vez que se ha referido al trasvase de Iznájar como la gran inversión estructural prevista por la Junta de Andalucía en la provincial para combatir la sequía.

Fiscal ha manifestado sobre la futura Ley de Cambio Climático de Andalucía que es una normativa que va a defender a la agricultura y ganadería de las amenazas ambientales que ya están apareciendo. El consejero ha señalado que las previsiones hablan de una menor disponibilidad de agua por la reducción de las precipitaciones y un aumento en la variabilidad de las mismas, así como un aumento de las temperaturas máximas.

“Según el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en Andalucía será particularmente importante la incidencia de la sequía. Nos encontramos en unas de las zonas del planeta más vulnerables al cambio climático”, ha declarado el consejero.

El responsable andaluz de Medio Ambiente ha señalado que la Ley de Cambio Climático dará apoyo a la agricultura ecológica y de conservación, e impulsará acciones para la forestación de tierras agrarias, la mejora del conocimiento sobre las emisiones y capacitaciones de gases de efecto invernadero asociados a la agricultura o la formación de agricultores para el fomento de la aplicación de buenas practicas, entre otros cosas.

Respecto al cierre del año hidrológico, Fiscal han declarado que será complicado, desde el momento en que en algunas zonas de Málaga estará por debajo de la media, lo que ha obligado a la Junta a adoptar ya algunas medidas preventivas. “Después del verano, la Junta tendrá preparada medidas para optimizar el abastecimiento en el caso de que no llueva”, ha asegurado el consejero, al que Asaja ha pedido que dote de presupuestas a aquellas actuaciones dirigidas a garantizar el agua a la agricultura, como es el caso el recrudecimiento del embalse de la Concepción y los mostramos de tubería que permitirían transferir hasta 30 hectómetros cúbicos de agua desde la Costa del Sol Occidental a la oriental y la propia capital. La organización agraria se ha referido también al grave problema que representa para los regadíos del Guadalhorce el manantial salino de Meliones.